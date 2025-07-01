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Баку відкрив кримінальне провадження щодо загибелі своїх громадян після затримання в рф

Київ • УНН

 • 379 перегляди

Генпрокуратура Азербайджану почала розслідування загибелі двох громадян у єкатеринбурзі, підозрюючи тортури та умисне вбивство російськими силовиками. Гусейн Сафаров помер у приміщенні мвс, а його брат Зієддін – у поліцейському авто.

Баку відкрив кримінальне провадження щодо загибелі своїх громадян після затримання в рф

Генеральна прокуратура Азербайджану почала розслідування за фактом жорстокого поводження з азербайджанцями на території росії, внаслідок якого загинули двоє громадян країни. Йдеться про тортури та умисне вбивство, до якого, за даними слідства, причетні російські силовики. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Генпрокуратури країни.

Деталі

У заяві Генпрокуратури Азербайджану зазначається, що розслідування стосується подій у єкатеринбурзі, де правоохоронні органи рф затримали групу осіб азербайджанського походження.

Під час затримання та транспортування, як встановили слідчі, затримані зазнали систематичних побоїв і жорстокого поводження. Їх били по тілу твердими тупими предметами як у службових автомобілях, так і в адміністративних приміщеннях.

У результаті 60-річний громадянин Азербайджану Гусейн Сафаров від отриманих травм помер у будівлі мвс єкатеринбурга. А його брат Зієддін Сафаров помер внаслідок тортур у поліцейському автомобілі. Ще кілька постраждалих наразі перебувають у медичних закладах на території росії.

Кримінальне провадження відкрито за статтями про катування та вбивство з особливою жорстокістю. Розслідування доручено Слідчому управлінню Генпрокуратури Азербайджану, створено спеціальну слідчу групу.

Інцидент стався на тлі посилення дипломатичної напруженості між двома країнами.

Справа "Sputnik Азербайджан": затримали вже семеро підозрюваних01.07.25, 14:19 • 1195 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
Азербайджан
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