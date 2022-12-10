Бахмут и "Бут - новый Медведчук": о чем врали российские Telegram-каналы в последние дни

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал, о чем врала россия в Telegram в последние дни: в частности, рф распространяла фейки о том, что идет подготовка к «сдаче» Бахмута, а обмененный Бут - это новый Медведчук, передает УНН.