Бахмут и "Бут - новый Медведчук": о чем врали российские Telegram-каналы в последние дни
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал, о чем врала россия в Telegram в последние дни: в частности, рф распространяла фейки о том, что идет подготовка к «сдаче» Бахмута, а обмененный Бут - это новый Медведчук, передает УНН.
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Детали
Так, прокремлевские каналы 7-9 декабря, по данным Центра СтратКома, распространяли следующие нарративы:
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- "Украина готовится "сдавать" Бахмут". Псевдоукраинские каналы говорили о символическом значении города для украинского руководства и подготовке общественного мнения к "сдаче" Бахмута.
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- "Война будет долгой, россия укрепляется, а западная помощь Украине уменьшается". Каналы, нацеленные на украинскую аудиторию, прославляли российскую военную мощь и пытались дискредитировать уровень международной военной помощи Украине.
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- Критика российской власти и командования. Основные поводы для критики – ненадлежащее обеспечение армии и неудовлетворительные действия российских назначенцев в "днр".
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- "Украинцы протестуют из-за отключения электроэнергии". Каналы акцентировали внимание на протестах против отключения света в Одессе.
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- "Обмен Бута для США – как обмен Медведчука для россии". Обмен криминального торговца оружием Виктора Бута на задержанную в россии баскетболистку из США Бритни Грайнер стал моментом триумфа для пропагандистов.
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- "Минские соглашения: Запад вел дело до войны". Авторы каналов так трактовали заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Минские соглашения 2014 были попыткой дать Украине выиграть время.
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