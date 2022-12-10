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Бахмут и "Бут - новый Медведчук": о чем врали российские Telegram-каналы в последние дни

Бахмут и "Бут - новый Медведчук": о чем врали российские Telegram-каналы в последние дни

Киев • УНН

 • 1495467 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказал, о чем врала россия в Telegram в последние дни: в частности, рф распространяла фейки о том, что идет подготовка к «сдаче» Бахмута, а обмененный Бут - это новый Медведчук, передает УНН.

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Детали

Так, прокремлевские каналы 7-9 декабря, по данным Центра СтратКома, распространяли следующие нарративы:

  • "Украина готовится "сдавать" Бахмут". Псевдоукраинские каналы говорили о символическом значении города для украинского руководства и подготовке общественного мнения к "сдаче" Бахмута.
  • "Война будет долгой, россия укрепляется, а западная помощь Украине уменьшается". Каналы, нацеленные на украинскую аудиторию, прославляли российскую военную мощь и пытались дискредитировать уровень международной военной помощи Украине.
  • Критика российской власти и командования. Основные поводы для критики – ненадлежащее обеспечение армии и неудовлетворительные действия российских назначенцев в "днр".
  • "Украинцы протестуют из-за отключения электроэнергии". Каналы акцентировали внимание на протестах против отключения света в Одессе.
  • "Обмен Бута для США – как обмен Медведчука для россии". Обмен криминального торговца оружием Виктора Бута на задержанную в россии баскетболистку из США Бритни Грайнер стал моментом триумфа для пропагандистов.
  • "Минские соглашения: Запад вел дело до войны". Авторы каналов так трактовали заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что Минские соглашения 2014 были попыткой дать Украине выиграть время.

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