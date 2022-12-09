Німцям надходять листи нібито від консульства України з пропозицією долучитися до іноземного легіону: у МЗС попередили про підробку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що відповідні листи є підробкою, передає УНН.
Цитата
“Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала. Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування. Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян”, – написав він у Facebook.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підозрілі пакунки вже надіслали 31 посольству та консульству України в 15 країнах.