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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Німцям надходять листи нібито від консульства України з пропозицією долучитися до іноземного легіону: у МЗС попередили про підробку

Німцям надходять листи нібито від консульства України з пропозицією долучитися до іноземного легіону: у МЗС попередили про підробку

Київ • УНН

 • 712381 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. На поштові адреси громадян Німеччини почали надходити листи нібито від імені генерального консульства України в Дюссельдорфі з пропозицією за грошову винагороду долучитися до іноземного легіону в Україні. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що відповідні листи є підробкою, передає УНН.

Цитата

“Зазначені листи є підробкою. Жодних таких повідомлень українська консульська установа не надсилала. Консули вже звернулися в німецьку поліцію задля проведення розслідування. Розглядаємо розсилання фейкових листів як частину дезінформаційної кампанії ворога, яка має на меті дискредитувати українську дипломатію, підірвати підтримку України з боку Німеччини та її громадян”, – написав він у Facebook.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підозрілі пакунки вже надіслали 31 посольству та консульству України в 15 країнах.

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