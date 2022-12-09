Немцам поступают письма якобы от консульства Украины с предложением присоединиться к иностранному легиону: в МИД предупредили о подделке

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“Указанные письма являются подделкой. Никаких таких сообщений украинское консульское учреждение не отправляло. Консулы уже обратились в германскую полицию для проведения расследования. Рассматриваем рассылку фейковых писем как часть дезинформационной кампании врага, целью которой является дискредитировать украинскую дипломатию, подорвать поддержку Украины со стороны Германии и ее граждан”, – написал он в Facebook.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подозрительные отправления уже направили 31 посольству и консульству Украины в 15 странах.