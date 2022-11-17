Мільйони українців досі читають ворожі Telegram-канали – Міноборони

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"Не маючи спроможності досягти успіхів на полі бою, ворог активно використовує інфопростір, як додаткове поле боротьби. Саме там мають місце спроби створення емоційного та морально-психологічного фону в українському суспільстві. Telegram-канали стали зручним для росіян джерелом отримання інформації. Мільйони українців сьогодні підписані на Telegram-канали, які заповнюються і ведуться російською федерацією та її представниками. Ми неодноразово публікували цей список. Але, на жаль, їх українська аудиторія чомусь продовжує рости. Агресор ціленаправлено використовує це для проведення своїх інформаційних операцій. Протидіяти цьому може кожен українець, просто фільтруючи свої підписки, аби уникнути дестабілізації морально-психологічного стану та конфліктів у нашому суспільства", – сказала Маляр.

Деталі

Заступниця міністра повідомила, що минулого тижня російська пропаганда маніпулювала сюжетом про різні варіанти "мирних перемовин". Зокрема, йшлося про перемовини рф та США, внаслідок яких начебто домовилися про виведення військ з Херсона. Такі тези “в різних обгортках розійшлися Telegram-каналами, здійснюючи інформаційний вплив, сіючи розбрат, паніку і зневіру”, зазначила Маляр.

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