Миллионы украинцев до сих пор читают вражеские Telegram-каналы – Минобороны

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"Не имея возможности достичь успехов на поле боя, враг активно использует инфопространство, как дополнительное поле борьбы. Именно там имеют место попытки создания эмоционального и морально-психологического фона в украинском обществе. Telegram-каналы стали удобным для россиян источником получения информации. Миллионы украинцев сегодня подписаны на Telegram-каналы, которые заполняются и ведутся российской федерацией и ее представителями. Мы неоднократно публиковали этот список, но, к сожалению, их украинская аудитория почему-то продолжает расти. Агрессор целенаправленно использует это для проведения своих информационных операций. Противодействовать этому может каждый украинец, просто фильтруя свои подписки во избежание дестабилизации морально-психологического состояния и конфликтов в нашем обществе", – сказала Маляр.

Детали

Замминистра сообщила, что на прошлой неделе российская пропаганда манипулировала сюжетом о различных вариантах "мирных переговоров". В частности, речь шла о переговорах рф и США, в результате которых якобы договорились о выводе войск из Херсона. Такие тезисы “в разных обертках разошлись Telegram-каналами, оказывая информационное влияние, сея раздор, панику и уныние”, отметила Маляр.

Напомним

Российские пропагандисты запустили фейк, что украинские женщины-военные якобы распространяют нацистские призывы в приложении для знакомств Tinder.