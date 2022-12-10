Бахмут та "Бут - новий Медведчук": про що брехали російські Telegram-канали останніми днями

ukru
19:27 • 12036 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 44277 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 87027 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 138249 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 163262 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338545 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217507 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192939 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324740 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458920 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
96 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стара “копійка” та ікони: нардеп-втікач Дмитрук подав декларацію

31 березня, 12:39 • 32594 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 51408 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112104 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73934 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 31614 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338545 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324740 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543079 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674327 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694818 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73934 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112104 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198325 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224414 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217427 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Truth Social

Бахмут та "Бут - новий Медведчук": про що брехали російські Telegram-канали останніми днями

Бахмут та "Бут - новий Медведчук": про що брехали російські Telegram-канали останніми днями

Київ • УНН

 • 1495470 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповів, про що брехала росія у Telegram останніми днями: зокрема, рф розповсюджувала фейки про те, що йде підготовка до «здачі» Бахмута, а обміняний Бут - це новий Медведчук, передає УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони заявляли, що мільйони українців досі читають ворожі Telegram-канали

Деталі

Так, прокремлівські канали 7-9 грудня, за даними Центру СтратКому, поширювали такі наративи:

  • "Україна готується "здавати" Бахмут". Псевдоукраїнські канали говорили про символічне значення міста для українського керівництва та підготовку громадської думки до "здачі" Бахмута.
  • "Війна буде довгою, росія зміцнюється, а західна допомога Україні зменшується". Канали, націлені на українську аудиторію, прославляли російську військову міць і намагалися дискредитувати рівень міжнародної військової допомоги Україні.
  • Критика російської влади і командування. Основні приводи для критики – неналежне забезпечення армії та незадовільні дії російських призначенців у "днр".
  • "Українці протестують через відключення електроенергії". Канали акцентували увагу на протестах проти вимкнення світла в Одесі.
  • "Обмін Бута для США – як обмін Медведчука для росії". Обмін кримінального торговця зброєю Віктора Бута на затриману в росії баскетболістку з США Брітні Грайнер став моментом тріумфу для пропагандистів.
  • "Мінські угоди: Захід вів справу до війни". Автори каналів так трактували заяву ексканцлера ФРН Ангели Меркель, що Мінські угоди 2014 року були спробою дати Україні виграти час.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німцям надходять листи нібито від консульства України з пропозицією долучитися до іноземного легіону: у МЗС попередили про підробку

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02