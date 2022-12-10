Бахмут та "Бут - новий Медведчук": про що брехали російські Telegram-канали останніми днями
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповів, про що брехала росія у Telegram останніми днями: зокрема, рф розповсюджувала фейки про те, що йде підготовка до «здачі» Бахмута, а обміняний Бут - це новий Медведчук, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міноборони заявляли, що мільйони українців досі читають ворожі Telegram-канали
Деталі
Так, прокремлівські канали 7-9 грудня, за даними Центру СтратКому, поширювали такі наративи:
-
- "Україна готується "здавати" Бахмут". Псевдоукраїнські канали говорили про символічне значення міста для українського керівництва та підготовку громадської думки до "здачі" Бахмута.
-
- "Війна буде довгою, росія зміцнюється, а західна допомога Україні зменшується". Канали, націлені на українську аудиторію, прославляли російську військову міць і намагалися дискредитувати рівень міжнародної військової допомоги Україні.
-
- Критика російської влади і командування. Основні приводи для критики – неналежне забезпечення армії та незадовільні дії російських призначенців у "днр".
-
- "Українці протестують через відключення електроенергії". Канали акцентували увагу на протестах проти вимкнення світла в Одесі.
-
- "Обмін Бута для США – як обмін Медведчука для росії". Обмін кримінального торговця зброєю Віктора Бута на затриману в росії баскетболістку з США Брітні Грайнер став моментом тріумфу для пропагандистів.
-
- "Мінські угоди: Захід вів справу до війни". Автори каналів так трактували заяву ексканцлера ФРН Ангели Меркель, що Мінські угоди 2014 року були спробою дати Україні виграти час.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німцям надходять листи нібито від консульства України з пропозицією долучитися до іноземного легіону: у МЗС попередили про підробку