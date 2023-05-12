Бахмут: Сырский показал, как артиллерия в связке с аэроразведкой отрабатывают по оккупантам

Цитата

"Аэроразведка 127-й отдельной бригады сил ТрО ВСУ работает в Бахмуте. Воины зафиксировали движение штурмовой группы врага. Координаты оперативно были переданы артиллерии. Двумя точными выстрелами вражеская группа была уничтожена. Слава героям Украины!" - написал Сырский в Telegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники сбили 4 вражеских БПЛА над Бахмутом

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 вражеских БпЛА различных типов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важных цели противника.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 197 670 человек, 3 745 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал, как санкции повлияли на количество оружия рф