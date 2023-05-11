Пограничники сбили 4 вражеских БПЛА над Бахмутом
Киев • УНН
Киев. 12 мая. УНН. Государственная пограничная служба Украины отметила, что оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, однако их останавливают наши военные, среди которых также пограничники. Враг в сегодняшней попытке наступления понес потери и отступил, пишет УНН со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
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“Враг не оставляет попыток полного захвата Бахмута и установления контроля над основными логистическими путями. Для этого захватчики используют все имеющиеся силы и средства, не жалея ни личного состава, ни боеприпасов.
Однако, подразделения Сил обороны Украины, в том числе и пограничники продолжают стойко оборонять рубежи, не давая осуществиться мечтам оккупантов”, - говорится в сообщении.
Детали
Ударные группы вражеской армии совершили несколько штурмов позиций пограничников на окраине Бахмута при поддержке минометов. Однако минометные расчеты воинов Госпогранслужбы с аэроразведкой оказались более точными.
Как результат, вражеские штурмы захлебнулись, оккупанты вынуждены были отступить с потерями.
Также на одной из позиций пограничники зафиксировали два вражеских БПЛА. Как отмечает Госпогранслужба, один, вероятно, осуществлял разведку, второй – нес боеприпасы. Но пограничники среагировали оперативно и антидроновыми ружьями вывели из строя оба беспилотника.
Оккупанты на этом не остановились, и, когда стемнело, отправили еще 2 беспилотника. Эта попытка разведки и нападения также не была удачной. БПЛА упали рядом с предыдущими, не долетев до цели, отмечают пограничники.
Напомним
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.