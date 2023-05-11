Прикордонники збили 4 ворожих БПЛА над Бахмутом
Київ • УНН
Київ. 12 травня. УНН. Державна прикордонна служба України зазначила, що окупанти не покидають спроб захопити Бахмут, проте їх зупиняють наші військові, серед яких також прикордонники. Ворог у сьогоднішній спробі наступу зазнав втрат та відступив, пише УНН з посиланням на сайт Держприкордонслужби.
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“Ворог не полишає спроб повного захоплення Бахмута та встановлення контролю над основними логістичними шляхами. Для цього загарбники використовують всі наявні сили й засоби, не шкодуючи ні особового складу, ні боєприпасів.
Однак, підрозділи Сил оборони України, зокрема і прикордонники продовжують стійко обороняти рубежі, не даючи здійснитися мріям окупантів”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Ударні групи ворожої армії здійснили кілька штурмів позицій прикордонників на околиці Бахмуту за підтримки мінометів. Проте мінометні розрахунки воїнів Держприкордонслужби з аеророзвідкою виявилися влучнішими.
Як результат, ворожі штурми захлинулися, окупанти змушені були відступити з втратами.
Також на одній з позицій прикордонники зафіксували двох ворожих БПЛА. Як зазначає Держприкордонслужба, один, ймовірно, здійснював розвідку, інший – ніс боєприпаси. Але прикордонники зреагували оперативно та антидроновими рушницями вивели з ладу обидва безпілотники.
Окупанти на цьому не зупинились, і, коли стемніло, відправили ще 2 безпілотники. Ця спроба розвідки та нападу також не була вдалою. БПЛА впали поруч з попередніми, не долетівши до цілі, зазначають прикордонники.
Нагадаємо
Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.