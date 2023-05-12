Бахмут: Сирський показав, як артилерія у зв'язці з аеророзвідкою відпрацьовують по окупантах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Рух штурмової групи ворога помітила аеророзвідка 127-ї окремої бригади сил ТрО, що працює у Бахмуті. Дані передали артилерії, яка двома пострілами знищила окупантів. Відео операції опублікував командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає УНН.
Цитата
"Аеророзвідка 127-ї окремої бригади сил ТрО ЗСУ працює у Бахмуті. Воїни зафіксували рух штурмової групи ворога. Координати оперативно були передані артилерії. Двома влучними пострілами ворожа група була знищена. Слава героям України!" - написав Сирський в Telegram.
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Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 197 670 осіб, 3 745 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.
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