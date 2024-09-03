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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден считает, что Нетаньяху не делает достаточно для достижения соглашения по заложникам

Байден считает, что Нетаньяху не делает достаточно для достижения соглашения по заложникам

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 06:33  •  1875 просмотра

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Президент США Джо Байден считает, что премьер Израиля Нетаньяху недостаточно работает над соглашением об освобождении заложников в Газе. США близки к предоставлению окончательного предложения о прекращении огня.

После массовых протестов против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по всему Израилю, вызванных казнью шести заложников ХАМАС в Газе, президент США Джо Байден в понедельник призвал Нетаньяху к большей «срочности» в достижении соглашения по заложникам. Об этом пишет France24, передает УНН.

Детали

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно для заключения соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в Газе боевиками ХАМАС, и что США близки к тому, чтобы предоставить окончательное предложение переговорщикам, которые работают над соглашением о заложниках и прекращении огня.

Байден выступал перед журналистами в Белом доме после того, как в выходные израильские войска вытащили из туннеля в Газе тела шестерых заложников, включая 23-летнего американо-израильтянина Герша Голдберг-Полина. Израильские военные заявили, что их недавно убили боевики ХАМАС.

Это вызвало критику стратегии администрации Байдена по прекращению огня в Газе и усилило давление на Нетаньяху со стороны израильтян с требованием вернуть оставшихся заложников домой.

На вопрос, считает ли он, что Нетаньяху делает достаточно для достижения соглашения по заложникам, Байден ответил: «Нет».

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Нетаньяху ответил на вопрос о комментариях Байдена, заявив, что давление должно быть оказано на ХАМАС, а не на Израиль, особенно после гибели заложников.

«И теперь после этого нас просят проявить серьезность? Нас просят пойти на уступки? Какой сигнал это посылает ХАМАСу? Он говорит: убейте больше заложников», - сказал он на пресс-конференции в Иерусалиме.

Нетаньгу сказал, что не верит, что Байден или кто-либо другой, серьезно настроенный на достижение мира, попросит Израиль пойти на уступки, и что это должен сделать ХАМАС.

Отвечая на вопрос, планирует ли он представить обеим сторонам окончательное соглашение по заложникам на этой неделе, Байден сказал журналистам: «Мы очень близки к этому».

«Надежда вечна», - добавил он, отвечая на вопрос о том, будет ли сделка успешной.

Позже вечером Байден сказал, что планирует поговорить с Нетаньяху «в конце концов», но не стал называть четких сроков.

Байден и вице-президент Камала Харрис также встретились с американской командой по переговорам с заложниками, во время которой президент выразил «опустошение и возмущение» убийством заложников, и обсудили следующие шаги в попытках освободить оставшихся пленных, сообщил Белый дом.

Высокопоставленные израильские источники заявили, что «примечательно», что Байден оказывает давление на Нетаньяху по поводу сделки с заложниками, а не на лидера ХАМАС Яхью Синвара.

В ответ на израильский комментарий официальный представитель США заявил, что, хотя Байден четко дал понять, что ХАМАС виновен в гибели заложников, «он также призывает израильское правительство к срочности в обеспечении освобождения заложников, оставшихся без вести».

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Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри сказал, что критика Байдена в адрес Нетаньяху - это «американское признание того, что Нетаньяху несёт ответственность за подрыв усилий по достижению соглашения».

Он сказал, что группа положительно отреагирует на предложение, которое обеспечит постоянное прекращение огня и полный выход Израиля из палестинского анклава.

Нетаньяху, который обвинил ХАМАС в препятствовании достижению соглашения, заявил в выходные, что «тот, кто убивает заложников, не хочет соглашения».

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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