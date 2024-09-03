Байден вважає, що Нетаньягу не робить достатньо для досягнення угоди щодо заручників

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54571 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 102362 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 140478 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116546 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108840 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113644 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138833 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75146 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83612 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176915 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 24333 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 29710 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28413 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 20111 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 33215 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 140483 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138835 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176916 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515722 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595314 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5684 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28413 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 29710 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34927 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58988 перегляди
Актуальне
Байден вважає, що Нетаньягу не робить достатньо для досягнення угоди щодо заручників

Байден вважає, що Нетаньягу не робить достатньо для досягнення угоди щодо заручників

Київ • УНН

 • 12683 перегляди

Президент США Джо Байден вважає, що прем'єр Ізраїлю Нетаньягу недостатньо працює над угодою про звільнення заручників у Газі. США близькі до надання остаточної пропозиції щодо припинення вогню.

Після масових протестів проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу по всьому Ізраїлю, викликаних стратою шести заручників ХАМАС у Газі, президент США Джо Байден у понеділок закликав Нетаньягу до більшої "терміновості" в досягненні угоди щодо заручників. Про це пише France24, передає УНН.

Деталі

Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу робить недостатньо для укладення угоди зі звільнення заручників, утримуваних у Газі бойовиками ХАМАС, і що США близькі до того, щоб надати остаточну пропозицію переговірникам, які працюють над угодою про заручників і припинення вогню.

Байден виступав перед журналістами в Білому домі після того, як у вихідні ізраїльські війська витягли з тунелю в Газі тіла шістьох заручників, включно з 23-річним американсько-ізраїльтянином Гершем Голдберг-Поліном. Ізраїльські військові заявили, що їх нещодавно вбили бойовики ХАМАС.

Це викликало критику стратегії адміністрації Байдена щодо припинення вогню в Газі та посилило тиск на Нетаньягу з боку ізраїльтян із вимогою повернути заручників, що залишилися, додому.

На запитання, чи вважає він, що Нетаньягу робить достатньо для досягнення угоди щодо заручників, Байден відповів: "Ні".

Повернення тіл заручників викликало протести в Ізраїлі01.09.24, 21:57 • 91388 переглядiв

Нетаньягу відповів на запитання про коментарі Байдена, заявивши, що тиск має бути чинений на ХАМАС, а не на Ізраїль, особливо після загибелі заручників.

"І тепер після цього нас просять проявити серйозність? Нас просять піти на поступки? Який сигнал це посилає ХАМАСу? Він каже: вбийте більше заручників", - сказав він на прес-конференції в Єрусалимі.

Нетаньгу сказав, що не вірить, що Байден або будь-хто інший, серйозно налаштований на досягнення миру, попросить Ізраїль піти на поступки, і що це має зробити ХАМАС.

Відповідаючи на запитання, чи планує він представити обом сторонам остаточну угоду щодо заручників цього тижня, Байден сказав журналістам: "Ми дуже близькі до цього".

"Надія вічна", - додав він, відповідаючи на запитання про те, чи буде угода успішною.

Пізніше ввечері Байден сказав, що планує поговорити з Нетаньягу "врешті-решт", але не став називати чітких термінів.

Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс також зустрілися з американською командою з перемовин із заручниками, під час якої президент висловив "спустошення й обурення" вбивством заручників, та обговорили наступні кроки у спробах звільнити полонених, що залишилися, повідомив Білий дім.

Високопоставлені ізраїльські джерела заявили, що "примітно", що Байден чинить тиск на Нетаньягу з приводу угоди із заручниками, а не на лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара.

У відповідь на ізраїльський коментар офіційний представник США заявив, що, хоча Байден чітко дав зрозуміти, що ХАМАС винен у загибелі заручників, "він також закликає ізраїльський уряд до терміновості в забезпеченні звільнення заручників, які залишилися безвісти".

ХАМАС погрожує вбити заручників у разі військової операції Ізраїлю03.09.24, 01:02 • 103603 перегляди

Високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі сказав, що критика Байдена на адресу Нетаньягу - це "американське визнання того, що Нетаньягу несе відповідальність за підрив зусиль із досягнення угоди".

Він сказав, що група позитивно відреагує на пропозицію, яка забезпечить постійне припинення вогню і повний вихід Ізраїлю з палестинського анклаву.

Нетаньягу, який звинуватив ХАМАС у перешкоджанні досягненню угоди, заявив у вихідні, що "той, хто вбиває заручників, не хоче угоди".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24