Байден вважає, що Нетаньягу не робить достатньо для досягнення угоди щодо заручників

Після масових протестів проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу по всьому Ізраїлю, викликаних стратою шести заручників ХАМАС у Газі, президент США Джо Байден у понеділок закликав Нетаньягу до більшої "терміновості" в досягненні угоди щодо заручників. Про це пише France24, передає УНН.

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Президент США Джо Байден заявив у понеділок, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу робить недостатньо для укладення угоди зі звільнення заручників, утримуваних у Газі бойовиками ХАМАС, і що США близькі до того, щоб надати остаточну пропозицію переговірникам, які працюють над угодою про заручників і припинення вогню.

Байден виступав перед журналістами в Білому домі після того, як у вихідні ізраїльські війська витягли з тунелю в Газі тіла шістьох заручників, включно з 23-річним американсько-ізраїльтянином Гершем Голдберг-Поліном. Ізраїльські військові заявили, що їх нещодавно вбили бойовики ХАМАС.

Це викликало критику стратегії адміністрації Байдена щодо припинення вогню в Газі та посилило тиск на Нетаньягу з боку ізраїльтян із вимогою повернути заручників, що залишилися, додому.

На запитання, чи вважає він, що Нетаньягу робить достатньо для досягнення угоди щодо заручників, Байден відповів: "Ні".

Повернення тіл заручників викликало протести в Ізраїлі

Нетаньягу відповів на запитання про коментарі Байдена, заявивши, що тиск має бути чинений на ХАМАС, а не на Ізраїль, особливо після загибелі заручників.

"І тепер після цього нас просять проявити серйозність? Нас просять піти на поступки? Який сигнал це посилає ХАМАСу? Він каже: вбийте більше заручників", - сказав він на прес-конференції в Єрусалимі.

Нетаньгу сказав, що не вірить, що Байден або будь-хто інший, серйозно налаштований на досягнення миру, попросить Ізраїль піти на поступки, і що це має зробити ХАМАС.

Відповідаючи на запитання, чи планує він представити обом сторонам остаточну угоду щодо заручників цього тижня, Байден сказав журналістам: "Ми дуже близькі до цього".

"Надія вічна", - додав він, відповідаючи на запитання про те, чи буде угода успішною.

Пізніше ввечері Байден сказав, що планує поговорити з Нетаньягу "врешті-решт", але не став називати чітких термінів.

Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс також зустрілися з американською командою з перемовин із заручниками, під час якої президент висловив "спустошення й обурення" вбивством заручників, та обговорили наступні кроки у спробах звільнити полонених, що залишилися, повідомив Білий дім.

Високопоставлені ізраїльські джерела заявили, що "примітно", що Байден чинить тиск на Нетаньягу з приводу угоди із заручниками, а не на лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара.

У відповідь на ізраїльський коментар офіційний представник США заявив, що, хоча Байден чітко дав зрозуміти, що ХАМАС винен у загибелі заручників, "він також закликає ізраїльський уряд до терміновості в забезпеченні звільнення заручників, які залишилися безвісти".

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Високопоставлений представник ХАМАС Самі Абу Зухрі сказав, що критика Байдена на адресу Нетаньягу - це "американське визнання того, що Нетаньягу несе відповідальність за підрив зусиль із досягнення угоди".

Він сказав, що група позитивно відреагує на пропозицію, яка забезпечить постійне припинення вогню і повний вихід Ізраїлю з палестинського анклаву.

Нетаньягу, який звинуватив ХАМАС у перешкоджанні досягненню угоди, заявив у вихідні, що "той, хто вбиває заручників, не хоче угоди".