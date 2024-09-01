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Повернення тіл заручників викликало протести в Ізраїлі

Повернення тіл заручників викликало протести в Ізраїлі

Київ • УНН

 • 91389 перегляди

Ізраїль повернув тіла шести заручників, що призвело до масових протестів. Демонстранти вимагають від уряду активніших дій для звільнення решти заручників, а профспілки закликають до загального страйку.

Ізраїль оголосив про повернення тіл шести заручників, вбитих у тунелі в південному місті Рафа, Газа. Це викликало хвилю протестів серед ізраїльтян, які вийшли на вулиці Єрусалима та Тель-Авіва, вимагаючи від прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу активніших дій для звільнення решти заручників. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Протестувальники блокували дороги, тримали ізраїльські прапори та плакати із зображеннями загиблих.

Лідери профспілок закликали до загального страйку, зокрема заявивши про закриття головного аеропорту Бен Гуріон на знак протесту. Голова профспілкової федерації Арнон Бар-Давид наголосив, що укладення угоди з ХАМАС важливіше за все інше, і закликав уряд до швидких дій.

У відповідь на масові протести Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить свої дії, поки не знайде і не покарає тих, хто відповідальний за вбивства заручників. Однак на тлі зростаючого суспільного обурення опозиційні політики та профспілкові лідери вимагають негайного підписання угоди, що включає припинення вогню та звільнення заручників.

Тривав пів години: у рф завершився штурм колонії, захопили заручників23.08.24, 17:07 • 17359 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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