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Тривав пів години: у рф завершився штурм колонії, захопили заручників

Тривав пів години: у рф завершився штурм колонії, захопили заручників

Київ • УНН

 • 17359 перегляди

Спецназ "ліквідував терористів" у виправній колонії №19 у Волгоградській області рф. Усіх заручників врятовано, операція тривала 30 хвилин.

У рф завершився штурм виправної колонії, де невідомі захопили заручників. Як повідомляє Telegram-канал Mash, "терористів ліквідували", передає УНН.

"Штурм закінчено - він тривав півгодини... терористів у ВК-19 ліквідовано. Усіх заручників урятували. Операція розпочалася о 16:00, закінчилась о 16:30", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу, під час штурму 23-річний уродженець Таджикистану Рустамчон Наврузі намагався підірвати себе за допомогою "жилета смертника". Але система не спрацювала. Спецназ ліквідував його.

Вбивали тих, хто утискував і мучив мусульман: чоловіки, які взяли заручників у російській колонії, записали відео23.08.24, 16:02 • 13952 перегляди

Нагадаємо

У виправній колонії №19 у волгоградській області рф стався бунт. Нападники, які, за повідомленнями, називають себе членами "ІДІЛ", захопили заручників, вбили одного співробітника ФСВП та поранили кількох інших.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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