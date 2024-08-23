Тривав пів години: у рф завершився штурм колонії, захопили заручників
Київ • УНН
Спецназ "ліквідував терористів" у виправній колонії №19 у Волгоградській області рф. Усіх заручників врятовано, операція тривала 30 хвилин.
У рф завершився штурм виправної колонії, де невідомі захопили заручників. Як повідомляє Telegram-канал Mash, "терористів ліквідували", передає УНН.
"Штурм закінчено - він тривав півгодини... терористів у ВК-19 ліквідовано. Усіх заручників урятували. Операція розпочалася о 16:00, закінчилась о 16:30", - йдеться у повідомленні.
За даними Telegram-каналу, під час штурму 23-річний уродженець Таджикистану Рустамчон Наврузі намагався підірвати себе за допомогою "жилета смертника". Але система не спрацювала. Спецназ ліквідував його.
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Нагадаємо
У виправній колонії №19 у волгоградській області рф стався бунт. Нападники, які, за повідомленнями, називають себе членами "ІДІЛ", захопили заручників, вбили одного співробітника ФСВП та поранили кількох інших.