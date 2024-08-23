Длился полчаса: в рф завершился штурм колонии, захватили заложников
Киев • УНН
Спецназ «ликвидировал террористов» в исправительной колонии №19 в Волгоградской области рф. Все заложники спасены, операция длилась 30 минут.
В рф завершился штурм исправительной колонии, где неизвестные захватили заложников. Как сообщает Telegram-канал Mash, "террористов ликвидировали", передает УНН.
"Штурм закончен - он длился полчаса... террористы в ИК-19 ликвидированы. Всех заложников спасли. Операция началась в 16:00, закончилась в 16:30", - говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, во время штурма 23-летний уроженец Таджикистана Рустамчон Наврузи пытался подорвать себя с помощью "жилета смертника". Но система не сработала. Спецназ ликвидировал его.
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Напомним
В исправительной колонии №19 в волгоградской области рф произошел бунт. Нападавшие, которые, по сообщениям, называют себя членами "ИГИЛ", захватили заложников, убили одного сотрудника ФСИН и ранили нескольких других.