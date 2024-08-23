Убивали тех, кто притеснял и мучил мусульман: мужчины, взявшие заложников в российской колонии, записали видео

Мужчины, захватившие заложников в российской исправительной колонии (ИК-19), заявили, что не требовали денег и вертолет. Ранее об этом написали прокремлевские ТГ-каналы, передает УНН со ссылкой на "Astra".

"Заключенные утверждают, что их требование - обмен заложниками. Они говорят, что захватили сотрудников колонии "ради братьев мусульман и пленных" и "установления шариата", и поскольку "россия везде подавляет мусульман", - пишет Astra.

Кроме того, в соцсетях распространяется видео из захваченной волгорадской колонии 19.

"Вот лагерь девятнашка, захватили мусоров. Убивали тех, кто притеснял и мучил мусульман. У кого-то забирали книги, у кого-то коврики. Вот и мы с ними так же никакой пощады", - отмечают мужчины на видео.

Напомним

В исправительной колонии №19 в волгоградской области рф произошел бунт. Нападавшие, которые, по сообщениям, называют себя членами "ИГИЛ", захватили заложников, убили одного сотрудника ФСИН и ранили нескольких других.