У рф повідомляють про захоплення заручників у колонії: попередньо, є загиблий та поранені
Київ • УНН
У виправній колонії №19 у волгоградській області рф стався бунт. Нападники, які, за повідомленнями, називають себе членами "ІДІЛ", захопили заручників, вбили одного співробітника ФСВП та поранили кількох інших.
Захоплення заручників сталося у виправній колонії у волгоградській області у росії, повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
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За даними SHOT, в ВК №19 стався бунт.
Повідомляється, що частина засуджених захопила заручників - працівників колонії. Як мінімум одного співробітника ФСВП рф убито, ще кілька поранено, пише Baza.
За даними Baza, у ВК №19 у рф захоплені чотири заручники. "Частина з них може бути вже вбита", - ідеться у повідомленні.
"1 співробітника ФСВП вбито, троє тяжко поранено в результаті нападу ув'язнених в ВК-19", - пише SHOT з посиланням на джерело.
"На кадрах, які розповсюджують у телеграм-каналах, нападники заявляють про приналежність до "ІДІЛ", - зазначає Astra.
За попередніми даними, як пише Baza, колонію захопили чотири особи. До будівлі колонії, як повідомляється, стягуються правоохоронці.
"До ВК-19 приїхав спецназ, усього в колонії перебувають 1230 ув'язнених, нападники називають себе членами терористичного та забороненої "ІД", - пише SHOT.
"1 співробітника ФСВП вбито, троє тяжко поранено в результаті нападу ув'язнених в ВК-19", - також пише SHOT з посиланням на джерело.
SHOT з посиланням на джерело пише, що напад стався під час засідання дисциплінарної комісії, у заручниках - до п'яти співробітників, нападників, попередньо, четверо.
Також SHOT повідомляє з посиланням на джерело, що ачальник ВК-19 45-річний Андрій Дев'ятов, попередньо, перебуває у заручниках у терористів, як і заступник начальника ВК-19.
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