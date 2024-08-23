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У рф повідомляють про захоплення заручників у колонії: попередньо, є загиблий та поранені

У рф повідомляють про захоплення заручників у колонії: попередньо, є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 12008 перегляди

У виправній колонії №19 у волгоградській області рф стався бунт. Нападники, які, за повідомленнями, називають себе членами "ІДІЛ", захопили заручників, вбили одного співробітника ФСВП та поранили кількох інших.

Захоплення заручників сталося у виправній колонії у волгоградській області у росії, повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

За даними SHOT, в ВК №19 стався бунт. 

Повідомляється, що частина засуджених захопила заручників - працівників колонії. Як мінімум одного співробітника ФСВП рф убито, ще кілька поранено, пише Baza. 

За даними Baza, у ВК №19 у рф захоплені чотири заручники. "Частина з них може бути вже вбита", - ідеться у повідомленні.

"1 співробітника ФСВП вбито, троє тяжко поранено в результаті нападу ув'язнених в ВК-19", - пише SHOT з посиланням на джерело.

"На кадрах, які розповсюджують у телеграм-каналах, нападники заявляють про приналежність до "ІДІЛ", - зазначає Astra.

За попередніми даними, як пише Baza, колонію захопили чотири особи. До будівлі колонії, як повідомляється, стягуються правоохоронці.

"До ВК-19 приїхав спецназ, усього в колонії перебувають 1230 ув'язнених, нападники називають себе членами терористичного та забороненої "ІД", - пише SHOT.

"1 співробітника ФСВП вбито, троє тяжко поранено в результаті нападу ув'язнених в ВК-19", - також пише SHOT з посиланням на джерело.

SHOT з посиланням на джерело пише, що напад стався під час засідання дисциплінарної комісії, у заручниках - до п'яти співробітників, нападників, попередньо, четверо.

Також SHOT повідомляє з посиланням на джерело, що ачальник ВК-19 45-річний Андрій Дев'ятов, попередньо, перебуває у заручниках у терористів, як і заступник начальника ВК-19.

У росії закривають дві колонії: майже всіх зеків відправили на війну в Україну21.03.24, 17:27 • 27239 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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