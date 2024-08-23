В рф сообщают о захвате заложников в колонии: предварительно, есть погибший и раненые

Захват заложников произошел в исправительной колонии в волгоградской области в россии, сообщают российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.

Детали

По данным SHOT, в ИК №19 произошел бунт.

Сообщается, что часть осужденных захватила заложников - работников колонии. Как минимум один сотрудник ФСИН убит, еще несколько ранены, пишет Baza.

По данным Baza, в ИК №19 в рф захвачены четыре заложника. "Часть из них может быть уже убита", - говорится в сообщении.

"1 сотрудник ФСИН убит, трое тяжело ранены в результате нападения заключенных в ИК-19", - пишет SHOT со ссылкой на источник.

"На кадрах, которые распространяют в телеграм-каналах, нападавшие заявляют о принадлежности к "ИГИЛ", - отмечает Astra.

По предварительным данным, как пишет Baza, колонию захватили четыре человека. К зданию колонии, как сообщается, стягиваются правоохранители.

"В ИК-19 приехал спецназ, всего в колонии находятся 1230 заключенных, нападавшие называют себя членами террористического и запрещенного "ИГ", - пишет SHOT.

SHOT со ссылкой на источник пишет, что нападение произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, в заложниках - до пяти сотрудников, нападавших, предварительно, четверо.

Также SHOT сообщает со ссылкой на источник, что начальник ИК-19 45-летний Андрей Девятов, предварительно, находится в заложниках у террористов, как и заместитель начальника ИК-19.

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