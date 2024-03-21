В россии закрывают две колонии: почти всех зэков отправили на войну в Украину

В красноярском крае рф в ближайшее время закроются два исправительно-трудовых учреждения. Это связано с тем, что почти всех заключенных отправили на войну против Украины. Об этом сообщает The Insider, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что уполномоченный по правам человека в рф марк денисов похвастался, что количество жалоб на работу колоний в регионе уменьшилось ровно на четверть по сравнению с 2022 годом. Правда, связано это с тем, что самих заключенных стало меньше, их всех отправили на войну в Украину.

Разовое большое сокращение количества осужденных в условиях "СВО" подтолкнуло некоторых отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений россии с целью оптимизации, экономии. Эти учреждения будут закрыты уже в этом году и в нашем крае, - сказал Денисов.

Однако он предположил, что закрытие колоний - временное явление, и потом их в конце концов снова придется открыть. Он добавил, что "война рано или поздно закончится и все вернется на свои места, ведь социальная структура общества не изменилась".

Напомним

СНБО предупреждает, что россия может готовиться к проведению тотальной мобилизации в 2024 году, поскольку кремль готовится к длительной войне.