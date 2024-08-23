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Вбивали тих, хто утискував і мучив мусульман: чоловіки, які взяли заручників у російській колонії, записали відео

Київ • УНН

 • 13952 перегляди

Чоловіки, що захопили заручників у російській колонії, заявили, що вимагають обміну заручниками "заради братів мусульман". Вони стверджують, що діють через "пригнічення мусульман" росією.

Чоловіки, що захопили заручників у російській виправній колонії (ВК-19), заявили, що не вимагали грошей і вертоліт. Раніше про це написали прокремлівські ТГ-канали, передає УНН із посиланням на "Astra".

"В'язні стверджують, що їхня вимога – обмін заручниками. Вони кажуть, що захопили співробітників колонії "заради братів мусульман і полонених" та "встановлення шаріату", і оскільки "росія скрізь пригнічує мусульман", - пише Astra.

Крім того, у соцмережах шириться відео із захопленої волгорадської колонії 19.

"Ось табір дев'ятнашка, захопили мусорів. Вбивали тих, хто утискував і мучив мусульман. У когось забирали книги, у когось килимки. Ось і ми з ними так само ніякої пощади", - зазначають чоловіки на відео.

Нагадаємо

У виправній колонії №19 у волгоградській області рф стався бунт. Нападники, які, за повідомленнями, називають себе членами "ІДІЛ", захопили заручників, вбили одного співробітника ФСВП та поранили кількох інших.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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