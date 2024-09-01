Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

Израиль объявил о возвращении тел шести заложников, убитых в туннеле в южном городе Рафа, Газа. Это вызвало волну протестов среди израильтян, которые вышли на улицы Иерусалима и Тель-Авива, требуя от премьер-министра Беньямина Нетаньяху активных действий для освобождения остальных заложников. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Протестующие блокировали дороги, держали израильские флаги и плакаты с изображениями погибших.

Лидеры профсоюзов призвали к всеобщей забастовке, в частности заявив о закрытии главного аэропорта Бен Гурион в знак протеста. Председатель профсоюзной федерации Арнон Бар-Давид подчеркнул, что заключение соглашения с ХАМАС важнее всего остального, и призвал правительство к быстрым действиям.

В ответ на массовые протесты Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит свои действия, пока не найдет и не накажет тех, кто ответственен за убийства заложников. Однако на фоне растущего общественного возмущения оппозиционные политики и профсоюзные лидеры требуют немедленного подписания соглашения, включающего прекращение огня и освобождение заложников.

Тривав пів години: у рф завершився штурм колонії, захопили заручників