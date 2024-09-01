Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову - Синегубов

Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову - Синегубов

  •  67308 просмотра
Саранцев о планах заведения в Волчанск подразделение "Ахмат": будет выполнять свои пиар-акции

Саранцев о планах заведения в Волчанск подразделение "Ахмат": будет выполнять свои пиар-акции

  •  73257 просмотра
Атака рф по Харькову: горит супермаркет, есть пострадавшие

Атака рф по Харькову: горит супермаркет, есть пострадавшие

  •  93469 просмотра
Вражеский обстрел Харькова: известно о шести раненых людях

Вражеский обстрел Харькова: известно о шести раненых людях

  •  90146 просмотра
Ракетный обстрел Харькова: Зеленский показал последствия

Ракетный обстрел Харькова: Зеленский показал последствия

  •  52161 просмотра
публикации
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  162055 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  161769 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  164820 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  168789 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  164695 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

  •  74192 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  58803 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

31 августа 2024, 10:13  •  86474 просмотра
День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

День авиации Украины, День дистанционного обучения, Всемирный день блога. Что еще можно отметить 31 августа

31 августа 2024, 03:09  •  95859 просмотра
Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

Пять трогательных мелодрам: что посмотреть в первые дни осени

30 августа 2024, 17:30  •  92430 просмотра
Актуальное
Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 18:57  •  11401 просмотра

Read in English

Израиль вернул тела шести заложников, что привело к массовым протестам. Демонстранты требуют от правительства более активных действий для освобождения остальных заложников, а профсоюзы призывают к всеобщей забастовке.

Израиль объявил о возвращении тел шести заложников, убитых в туннеле в южном городе Рафа, Газа. Это вызвало волну протестов среди израильтян, которые вышли на улицы Иерусалима и Тель-Авива, требуя от премьер-министра Беньямина Нетаньяху активных действий для освобождения остальных заложников. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Протестующие блокировали дороги, держали израильские флаги и плакаты с изображениями погибших.

Лидеры профсоюзов призвали к всеобщей забастовке, в частности заявив о закрытии главного аэропорта Бен Гурион в знак протеста. Председатель профсоюзной федерации Арнон Бар-Давид подчеркнул, что заключение соглашения с ХАМАС важнее всего остального, и призвал правительство к быстрым действиям.

В ответ на массовые протесты Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит свои действия, пока не найдет и не накажет тех, кто ответственен за убийства заложников. Однако на фоне растущего общественного возмущения оппозиционные политики и профсоюзные лидеры требуют немедленного подписания соглашения, включающего прекращение огня и освобождение заложников.

Тривав пів години: у рф завершився штурм колонії, захопили заручників23 августа 2024, 14:07 • 17044 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществополитикаНовости Мира
Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин
  •  29213 просмотра

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 - 8 сентября
  •  63259 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 - 8 сентября

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024
  •  84418 просмотра

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 09:32  •  114115 просмотра

Украина получила первый двойной подиум на Паралимпиаде-2024

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024
31 августа 2024, 08:59  •  112365 просмотра

Украина получила девятую медаль на Паралимпиаде-2024

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 16:07  •  123410 просмотра

Пловчиха Ирина Пойда завоевала серебро на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины
30 августа 2024, 15:48  •  112137 просмотра

Паралимпиада-2024: пловец Александр Комаров выиграл первое "золото" для Украины

Эксклюзив
Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни
30 августа 2024, 15:32  •  106371 просмотра

Лихорадка Западного Нила: врач-инфекционист рассказал о симптомах и как уберечься от болезни

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали
30 августа 2024, 15:07  •  81382 просмотра

Заявление Кулебы об "украинских территориях" вызвало политическое возмущение в Польше: Туск и МИД Украины отреагировали

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024
30 августа 2024, 11:26  •  76681 просмотра

Украина получила первую медаль по легкой атлетике на Паралимпиаде-2024

Популярные

Ракетный обстрел Харькова: Зеленский показал последствия

Ракетный обстрел Харькова: Зеленский показал последствия

  •  52161 просмотра
Вражеский обстрел Харькова: известно о шести раненых людях

Вражеский обстрел Харькова: известно о шести раненых людях

  •  90146 просмотра
Атака рф по Харькову: горит супермаркет, есть пострадавшие

Атака рф по Харькову: горит супермаркет, есть пострадавшие

  •  93469 просмотра
Саранцев о планах заведения в Волчанск подразделение "Ахмат": будет выполнять свои пиар-акции

Саранцев о планах заведения в Волчанск подразделение "Ахмат": будет выполнять свои пиар-акции

  •  73257 просмотра
Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову - Синегубов

Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову - Синегубов

  •  67308 просмотра

Публикации

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  162055 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  161769 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  164820 просмотра
Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы

Налоговая больше года проверяет банк "Конкорд": затягивание процесса вызывает вопросы
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:55  •  168789 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс пятого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

30 августа 2024, 06:30  •  164695 просмотра

Война

Россия нанесла ракетный удар по детскому центру в Сумах

Россия нанесла ракетный удар по детскому центру в Сумах

  •  8810 просмотра
Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

  •  12921 просмотра
В Харьковском университете Воздушных сил произошла катастрофа вертолета: 2 погибших

В Харьковском университете Воздушных сил произошла катастрофа вертолета: 2 погибших

  •  14417 просмотра
россия атаковала Харьков ракетами "Искандер-М" и С-300/400 - прокуратура

россия атаковала Харьков ракетами "Искандер-М" и С-300/400 - прокуратура

  •  20637 просмотра
В Минобороны нашли решение, как защитить мобильные телефоны военных

В Минобороны нашли решение, как защитить мобильные телефоны военных

  •  21905 просмотра

политика

Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

  •  12921 просмотра
Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

  •  12638 просмотра
Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с беларусью

Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с беларусью

  •  36625 просмотра
Шмыгаль подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на право применять оружие партнеров по россии

Шмыгаль подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на право применять оружие партнеров по россии

  •  39698 просмотра
В США предположили, что "дружественный огонь" не был причиной сбития F-16 – СМИ

В США предположили, что "дружественный огонь" не был причиной сбития F-16 – СМИ

  •  44345 просмотра

Война

Россия нанесла ракетный удар по детскому центру в Сумах

Россия нанесла ракетный удар по детскому центру в Сумах

  •  8810 просмотра
Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

  •  12921 просмотра
В Харьковском университете Воздушных сил произошла катастрофа вертолета: 2 погибших

В Харьковском университете Воздушных сил произошла катастрофа вертолета: 2 погибших

  •  14417 просмотра
россия атаковала Харьков ракетами "Искандер-М" и С-300/400 - прокуратура

россия атаковала Харьков ракетами "Искандер-М" и С-300/400 - прокуратура

  •  20637 просмотра
В Минобороны нашли решение, как защитить мобильные телефоны военных

В Минобороны нашли решение, как защитить мобильные телефоны военных

  •  21905 просмотра

политика

Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

Зеленский: Украина работает над расширением зоны поражения российских объектов

  •  12921 просмотра
Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

Возвращение тел заложников вызвало протесты в Израиле

  •  12638 просмотра
Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с беларусью

Пограничники показали, что сейчас происходит на границе с беларусью

  •  36625 просмотра
Шмыгаль подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на право применять оружие партнеров по россии

Шмыгаль подчеркнул, что для Украины не должно быть ограничений на право применять оружие партнеров по россии

  •  39698 просмотра
В США предположили, что "дружественный огонь" не был причиной сбития F-16 – СМИ

В США предположили, что "дружественный огонь" не был причиной сбития F-16 – СМИ

  •  44345 просмотра

Новости Бизнеса

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  74518 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  77050 просмотра
30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

29 августа 2024, 07:13  •  99875 просмотра

Экономика

Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток

Ситуация в энергосистеме на 1 сентября: ограничения электроснабжения будут действовать в течение суток

  •  35431 просмотра
Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения предложения ОПЕК+

  •  42942 просмотра
Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

Всемирный банк выделит на украинское образование 415 млн долларов - Минфин

31 августа 2024, 14:47  •  73045 просмотра
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «выборочный дефолт» после реструктуризации

30 августа 2024, 22:15  •  59330 просмотра
Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

Ставка решила уволить руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого - СМИ

30 августа 2024, 16:41  •  59235 просмотра

Киев

«Укрэнерго» ввело экстренные отключения света в нескольких областях

«Укрэнерго» ввело экстренные отключения света в нескольких областях

  •  6592 просмотра
В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Левобережной

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке на Левобережной

  •  28547 просмотра
В Киеве горит 9-этажный дом - вспыхнули несколько этажей на Левобережной

В Киеве горит 9-этажный дом - вспыхнули несколько этажей на Левобережной

  •  34476 просмотра
Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

Странная воздушная тревога в Киеве предшествовала массированному обстрелу - военный эксперт

  •  36747 просмотра
Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

Погода в Украине 1 сентября: без осадков, до +32°

  •  31453 просмотра