Байден поддерживает перевыборы в Венесуэле

Президент США Джо Байден заявил, что поддерживает проведение новых выборов в Венесуэле, несмотря на возражения правящей партии страны и ее оппозиции. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Байден пообщался с журналистами после того, как президент Бразилии Лула да Силва предположил, что самопровозглашенный президент Венесуэлы Николас Мадуро может объявить новые выборы с участием международных наблюдателей.

Байден ответил журналистам, что поддерживает новые выборы в Венесуэле По словам Лулы, "коалиционное правительство" может быть одним из возможных решений для страны.

Если Мадуро имеет здравый смысл, он мог бы предложить это народу, возможно, назначив новые выборы с беспартийным избирательным комитетом, отметил Лула.

Напомним

Национальный избирательный совет Венесуэлы, контролируемый сторонниками действующего авторитарного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил о его победе на выборах. По их данным, Мадуро набрал 51% голосов, а кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес - 44%.