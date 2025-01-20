Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

ukenru
На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19 января, 19:02 • 63922 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 80914 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 175643 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 114582 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 193142 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 159436 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 197460 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 132842 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 118378 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 115673 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сырский о результатах ударов Украины по рф: "Расходы артиллерийских боеприпасов уменьшились фактически вдвое"

Сырский о результатах ударов Украины по рф: "Расходы артиллерийских боеприпасов уменьшились фактически вдвое"

19 января, 18:51 • 32785 просмотра
«Официальный» мемкоин Трампа продолжает стремительный рост

«Официальный» мемкоин Трампа продолжает стремительный рост

19 января, 18:58 • 30349 просмотра
Украина наращивает беспилотную составляющую: Сырский рассказал над чем работают сейчас

Украина наращивает беспилотную составляющую: Сырский рассказал над чем работают сейчас

19 января, 19:30 • 29548 просмотра
В ривненском лицее подросток ранил одноклассника ножом: открыто дело

В ривненском лицее подросток ранил одноклассника ножом: открыто дело

19 января, 19:38 • 26325 просмотра
Украина вскоре сможет получить систему ПВО, которая будет перехватывать "Орешник" - Главнокомандующий

Украина вскоре сможет получить систему ПВО, которая будет перехватывать "Орешник" - Главнокомандующий

19 января, 19:44 • 36768 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 175643 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 171614 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 145947 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 197460 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 195519 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 102965 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 109424 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 110691 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 193142 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 124260 просмотра
Актуальное
Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

Киев  •  УНН

 • 1687 просмотра

Read in English

В начале полномасштабного вторжения Байден поставил три цели для США, но победа Украины не была среди них. По словам Эрика Грина, главной целью было выживание Украины как суверенного государства.

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину тогдашний американский президент Джо Байден поставил ряд целей по ответу США. Победы Украины с деоккупацией территорий, захваченных рф, среди этих целей не было. Об этом информирует издание Time со ссылкой на слова сотрудника американского Совета нацбезопасности при Байдене Эрика Грина, передает УНН.

Детали

Отмечается, что когда россия начала полномасштабную войну в Украине 24 февраля 2022 года, президент США Джо Байден поставил перед своей страной три цели. Победа Украины среди них не значилась. Формулировка, которой Белый дом пользовался для описания своей миссии - поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Она была намеренно расплывчатой.

Фразу, которую Белый дом использовал в контексте описания своей миссии тогда - поддерживать Украину "сколько потребуется" - намеренно так расплывчато сформулировали. Поэтому это подняло вопрос: сколько нужно времени и для чего именно?

- пишет Время.

По информации издания, Эрик Грин заявил, что Вашингтон не обещал помочь Киеву вернуть "все земли", оккупированные россией.

США не обещали помочь Украине вернуть все земли, оккупированные россией, и тем более не огромные территории на востоке Украины и Крымском полуострове, захваченные во время ее первоначального вторжения в 2014 году

- говорится в заметке.

Как пишет издание, по мнению Белого дома, победа выходила за рамки возможностей Украины даже, если бы ВСУ получили более значительную поддержку Запада.

"Важнейшей целью для Украины было выживание как суверенной, демократической страны, свободной для интеграции с Западом", - отметил Эрик Грин.

Байден также хотел, чтобы США и их союзники оставались сплоченными, а также настоял на избежании прямого конфликта между россией и НАТО.

Оглядываясь назад на свое лидерство во время войны в Украине - которое, несомненно, сформирует его наследие как государственного деятеля, - Байден достиг этих целей. Но такой успех не приносит удовлетворения даже некоторым из его ближайших союзников и советников

- сказал Грин в интервью изданию.

"К сожалению, это тот успех, от которого вы не чувствуете себя хорошо", - добавил Грин в интервью Time.

Напомним

Джо Байден планирует написать книгу после завершения президентского срока. Издание раскроет его взгляд на президентство и решение о выборах 2024 года.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаполитикаНовости Мира
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-soedinennikh-shtatov-amerikiСовет национальной безопасности Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
natoNATO
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы