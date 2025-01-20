Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину тогдашний американский президент Джо Байден поставил ряд целей по ответу США. Победы Украины с деоккупацией территорий, захваченных рф, среди этих целей не было. Об этом информирует издание Time со ссылкой на слова сотрудника американского Совета нацбезопасности при Байдене Эрика Грина, передает УНН.

Детали

Отмечается, что когда россия начала полномасштабную войну в Украине 24 февраля 2022 года, президент США Джо Байден поставил перед своей страной три цели. Победа Украины среди них не значилась. Формулировка, которой Белый дом пользовался для описания своей миссии - поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Она была намеренно расплывчатой.

Фразу, которую Белый дом использовал в контексте описания своей миссии тогда - поддерживать Украину "сколько потребуется" - намеренно так расплывчато сформулировали. Поэтому это подняло вопрос: сколько нужно времени и для чего именно? - пишет Время.

По информации издания, Эрик Грин заявил, что Вашингтон не обещал помочь Киеву вернуть "все земли", оккупированные россией.

США не обещали помочь Украине вернуть все земли, оккупированные россией, и тем более не огромные территории на востоке Украины и Крымском полуострове, захваченные во время ее первоначального вторжения в 2014 году - говорится в заметке.

Как пишет издание, по мнению Белого дома, победа выходила за рамки возможностей Украины даже, если бы ВСУ получили более значительную поддержку Запада.

"Важнейшей целью для Украины было выживание как суверенной, демократической страны, свободной для интеграции с Западом", - отметил Эрик Грин.

Байден также хотел, чтобы США и их союзники оставались сплоченными, а также настоял на избежании прямого конфликта между россией и НАТО.

Оглядываясь назад на свое лидерство во время войны в Украине - которое, несомненно, сформирует его наследие как государственного деятеля, - Байден достиг этих целей. Но такой успех не приносит удовлетворения даже некоторым из его ближайших союзников и советников - сказал Грин в интервью изданию.

"К сожалению, это тот успех, от которого вы не чувствуете себя хорошо", - добавил Грин в интервью Time.

Напомним

Джо Байден планирует написать книгу после завершения президентского срока. Издание раскроет его взгляд на президентство и решение о выборах 2024 года.