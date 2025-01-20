Байден не ставив за мету перемогу України у війні з рф: якими насправді були його плани

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну тодішній американський президент Джо Байден поставив низку цілей щодо відповіді США. Перемоги України із деокупацією територій, що захопила рф, серед цих цілей не було. Про це інформує видання Time із посиланням на слова співробітника американської Ради нацбезпеки при Байдені Еріка Гріна, передає УНН.

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Зазначається, що коли росія почала повномасштабну війну в Україні 24 лютого 2022 року, президент США Джо Байден поставив перед своєю країною три цілі. Перемога України серед них не значилася. Формулювання, яким Білий дім користувався для опису своєї місії - підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно". Воно було навмисно розпливчастим.

Фразу, яку Білий дім використовував в контексті опису своєї місії тоді – підтримувати Україну "скільки буде потрібно" – навмисно так розпливчасто сформулювали. Тож це підняло питання: скільки потрібно часу і для чого саме? - пише Time.

За інформацією видання, Ерік Грін заявив, що Вашингтон не обіцяв допомогти Києву повернути "всі землі", окуповані росією.

США не обіцяли допомогти Україні повернути всі землі, окуповані росією, і тим більше не величезні території на сході України та Кримському півострові, захоплені під час її початкового вторгнення у 2014 році - йдеться у дописі.

Як пише видання, на думку Білого дому, перемога виходила за рамки можливостей України навіть, якби ЗСУ отримали більш значну підтримку Заходу.

"Найважливішою метою для України було виживання як суверенної, демократичної країни, вільної для інтеграції із Заходом", - зазначив Ерік Грін.

Байден також хотів, щоб США та їхні союзники залишалися згуртованими, а також наполіг на уникненні прямого конфлікту між росією та НАТО.

Озираючись назад на своє лідерство під час війни в Україні - яке, безсумнівно, сформує його спадщину як державного діяча, - Байден досяг цих цілей. Але такий успіх не приносить задоволення навіть деяким із його найближчих союзників і радників - сказав Грін в інтерв’ю виданню.

"На жаль, це той успіх, від якого ви не почуваєтеся добре", - додав Грін в інтерв'ю Time.

Нагадаємо

Джо Байден планує написати книгу після завершення президентського терміну. Видання розкриє його погляд на президентство та рішення щодо виборів 2024 року.