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Байден на год продлил санкции против рф из-за вредной политики москвы

Байден на год продлил санкции против рф из-за вредной политики москвы

Киев  •  УНН

9 апреля 2024, 18:55  •  7499 просмотра

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Байден продлил на год режим санкций, наложенных на россию из-за ее вредной внешней деятельности, подрывающей безопасность и демократию США.

Президент США Джо Байден продлил на год действие режима введенных против россии санкций в связи с вредной деятельностью правительства рф за рубежом, передает УНН со ссылкой на Белый дом.

"... вредная внешняя деятельность правительства российской федерации - в частности, попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах ... ; привлекать и способствовать злонамеренной кибер-деятельности против Соединенных Штатов и их союзников и партнеров; способствовать и использовать транснациональную коррупцию для влияния на иностранные правительства; осуществлять экстерриториальную деятельность, направленную против диссидентов или журналистов; подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушать общепринятые принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств, - продолжать представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине... я продолжаю на 1 год действие чрезвычайного положения", - говорится в заявлении Байдна.

Это сообщение будет опубликовано в Федеральном реестре и передано в Конгресс, добавили в Белом доме.

Добавим

Продление режима ЧП в США на год означает и продление ряда ранее введенных Вашингтоном санкций против рф на тот же срок.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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