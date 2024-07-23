Киев • УНН
Байден делегировал свои отдельные функции и полномочия по закону о поддержке Украины главам Министерства финансов и Государственного департамента США. Министр финансов будет отвечать за финансовые аспекты, а Госсекретарь - за дипломатические и стратегические вопросы.
Президент США Джо Байден официально делегировал часть своих полномочий, касающихся Закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев, Министру финансов Джанет Йеллен и Государственному секретарю США Энтони Блинкену.
В соответствии с меморандумом, Министр финансов теперь будет отвечать за финансовые аспекты реализации помощи Украине, в то время как Государственный секретарь будет заниматься дипломатическими и стратегическими вопросами.
По словам Байдена, эти полномочия будут применяться к любым будущим законодательным актам, имеющим подобный характер.
Министру финансов дано задание опубликовать этот меморандум в Федеральном реестре.
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