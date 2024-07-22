Президент США Джо Байден заявил, что будет оставаться на посту главы Белого дома до завершения своего срока. Об этом глава Белого лома заявил на своей странице в X, передает УНН.

Детали

Мы - Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Мы просто должны помнить, кто мы есть. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, пока имею честь быть вашим президентом - заявил Байден.

Контекст

После того Байден вышел из предвыборной гонки некоторые республиканцы призвали Байдена уйти в отставку с поста президента США.

Однако в комментарии CNN, представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден не уйдет с президентского поста до окончания своих полномочий.

Напомним

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и снимает свою кандидатуру с выборов президента США.