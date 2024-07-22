Президент США Джо Байден заявил, что будет оставаться на посту до конца срока. Он подтвердил свою преданность служению американскому народу.
Президент США Джо Байден заявил, что будет оставаться на посту главы Белого дома до завершения своего срока. Об этом глава Белого лома заявил на своей странице в X, передает УНН.
Детали
Мы - Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Мы просто должны помнить, кто мы есть. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, пока имею честь быть вашим президентом
Контекст
После того Байден вышел из предвыборной гонки некоторые республиканцы призвали Байдена уйти в отставку с поста президента США.
Однако в комментарии CNN, представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Байден не уйдет с президентского поста до окончания своих полномочий.
Напомним
В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и снимает свою кандидатуру с выборов президента США.