Каждый второй дом разрушен: полиция показала видео освобожденного Макарова
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Глава полиции Киевской области Андрей Небытов показал видео освобожденного Макарова под Киевом, где каждый второй дом разрушили российские оккупанты, информирует УНН.
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"Многострадальный Макаров. Сколько бы снарядов тебе не приготовил враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан", — говорится в сообщении.
Напомним
Макаров долгое время был под оккупацией российских военных. 21 марта Вооруженные силы Украины освободили город от оккупантов.