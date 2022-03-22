Каждый второй дом разрушен: полиция показала видео освобожденного Макарова

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"Многострадальный Макаров. Сколько бы снарядов тебе не приготовил враг, преданность, мужество и стойкость местных полицейских остается неизменной. Правоохранители работают в зоне боевых действий, служат государству и защищают граждан", — говорится в сообщении.

Напомним

Макаров долгое время был под оккупацией российских военных. 21 марта Вооруженные силы Украины освободили город от оккупантов.