Кожен другий будинок зруйновано: поліція показала відео звільненого Макарова

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"Багатостраждальний Макарів. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Макарів тривалий час був під окупацією російських військових. 21 березня Збройні сили України звільнили місто від окупантів.