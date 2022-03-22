Кожен другий будинок зруйновано: поліція показала відео звільненого Макарова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов показав відео звільненого Макарова під Києвом, де кожен другий будинок зруйнували російські окупанти, інформує УНН.
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"Багатостраждальний Макарів. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Макарів тривалий час був під окупацією російських військових. 21 березня Збройні сили України звільнили місто від окупантів.