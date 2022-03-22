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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Кожен другий будинок зруйновано: поліція показала відео звільненого Макарова

Кожен другий будинок зруйновано: поліція показала відео звільненого Макарова

Київ • УНН

 • 89391 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов показав відео звільненого Макарова під Києвом, де кожен другий будинок зруйнували російські окупанти, інформує УНН.

Цитата

"Багатостраждальний Макарів. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Макарів тривалий час був під окупацією російських військових. 21 березня Збройні сили України звільнили місто від окупантів.

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