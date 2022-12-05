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Много обесточенных участков: в Украине задерживается 11 поездов

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Из-за очередных ракетных ударов в Украине есть много обесточенных участков, поэтому 11 поездов задерживаются более чем на пять минут. Об этом в Telegram сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин, передает УНН.

Цитата

"Все вокзалы работают, все со светом. По всей стране много обесточенных участков. Нигде не останавливаемся, но 11 поездов задерживаются (более чем на 5 мин). Работаем над возвращением в график", – написал Камышин.

Напомним

5 декабря российские войска вновь нанесли по Украине массированные ракетные удары. До 10 российских ракет сбили в Полтавской области. 

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