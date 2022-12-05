5 декабря российские войска вновь нанесли по Украине массированные ракетные удары. До 10 российских ракет сбили в Полтавской области.
Много обесточенных участков: в Украине задерживается 11 поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Из-за очередных ракетных ударов в Украине есть много обесточенных участков, поэтому 11 поездов задерживаются более чем на пять минут. Об этом в Telegram сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин, передает УНН.
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"Все вокзалы работают, все со светом. По всей стране много обесточенных участков. Нигде не останавливаемся, но 11 поездов задерживаются (более чем на 5 мин). Работаем над возвращением в график", – написал Камышин.
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