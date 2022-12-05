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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24781 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Багато знеструмлених ділянок: в Україні затримується 11 потягів

Багато знеструмлених ділянок: в Україні затримується 11 потягів

Київ • УНН

 • 673240 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через чергові ракетні удари в Україні є багато знеструмлених ділянок, тому 11 потягів затримуються більше ніж на п'ять хвилин. Про це в Telegram повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін, передає УНН.

Цитата

"Всі вокзали працюють, всі зі світлом. По всій країні багато знеструмлених ділянок. Ніде не зупиняємось, але 11 поїздів затримуються (більш ніж на 5 хв). Працюємо над поверненням в графік", – написав Камишін.

Нагадаємо

5 грудня російські війська знову завдали по Україні масованих ракетних ударів. До 10 ракет збили у Полтавській області. 

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