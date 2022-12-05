Багато знеструмлених ділянок: в Україні затримується 11 потягів

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"Всі вокзали працюють, всі зі світлом. По всій країні багато знеструмлених ділянок. Ніде не зупиняємось, але 11 поїздів затримуються (більш ніж на 5 хв). Працюємо над поверненням в графік", – написав Камишін.

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