5 грудня російські війська знову завдали по Україні масованих ракетних ударів. До 10 ракет збили у Полтавській області.
Багато знеструмлених ділянок: в Україні затримується 11 потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Через чергові ракетні удари в Україні є багато знеструмлених ділянок, тому 11 потягів затримуються більше ніж на п'ять хвилин. Про це в Telegram повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін, передає УНН.
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"Всі вокзали працюють, всі зі світлом. По всій країні багато знеструмлених ділянок. Ніде не зупиняємось, але 11 поїздів затримуються (більш ніж на 5 хв). Працюємо над поверненням в графік", – написав Камишін.
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