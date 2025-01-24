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Баду Джек готовится к поединку с Александром Усиком после обязательной защиты титула

Баду Джек готовится к поединку с Александром Усиком после обязательной защиты титула

Киев  •  УНН

 • 9638 просмотра

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Баду Джек готовится к поединку с Александром Усиком после обязательной защиты титула.

Баду Джек, 41-летний шведский боксер, завоевавший чемпионские титулы в трех весовых категориях, продолжает стремиться к новым вершинам. В недавнем интервью стало известно, что он серьезно рассматривает возможность провести бой с Александром Усиком, одним из самых известных боксеров современности. Усик - бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе и нынешний лидер рейтинга pound-for-pound, что делает эту встречу чрезвычайно привлекательной для поклонников бокса. По информации Sport Pulse, команда Джека видит в этом поединке огромный потенциал, пишет УНН.  

Одним из ключевых факторов, способствующих организации этого боя, является популярность Джека в Саудовской Аравии, где он стал настоящей звездой благодаря сотрудничеству с организацией Riyadh Season. Эту организацию возглавляет Турки Аль аш-Шейх, который активно поддерживает спортивные мероприятия в регионе. Более того, недавнее решение WBC о возвращении Джека к статусу полноценного чемпиона создает еще больше возможностей для организации громкого события.

Амер Абдалла, менеджер Баду Джека, рассказал о планах своего подопечного: «После получения титула в третьей весовой категории в феврале мы начали работать над новыми целями. Мы серьезно рассматривали возможность перехода в бриджервейт, чтобы достичь четвертого титула. Хотя бой за пояс в этой весовой категории не состоялся, мы продолжаем искать перспективные варианты. Усик всегда был в нашем списке желаемых соперников, особенно сейчас, когда он объявил о намерении вернуться в крузервейт. Это делает потенциальный бой чрезвычайно интересным, ведь Баду является самым титулованным боксером в этом дивизионе».

Стоит отметить, что Джек и Усик уже встречались на ринге в далеком 2006 году. Тогда на чемпионате Европы в Пловдиве украинец одержал победу. Абдалла высоко оценил мастерство Усика, назвав его одним из самых техничных боксеров современности. Он даже предположил, что Усик мог бы выйти победителем в девяти из десяти гипотетических боев против Тайсона Фьюри, что еще раз подчеркивает уровень украинского чемпиона.

Несмотря на амбициозные планы команды Джека, прежде чем приступить к организации громкого поединка с Усиком, ему придется защитить свой титул в бою с канадским претендентом Райаном Розицки. Этот бой имеет большое значение, ведь WBC продвигает Розицки к титульному поединку с 2021 года. По словам Абдаллы, обязательная защита титула - это важный шаг, после которого команда Джека сможет вернуться к обсуждению возможных масштабных боев.

Таким образом, возможный бой между Баду Джеком и Александром Усиком является не только спортивным, но и коммерческим событием, способным привлечь внимание миллионов зрителей. Учитывая популярность боксеров и их выдающиеся достижения, такой поединок может стать одним из самых ярких событий в мире бокса.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

спорт
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
oleksandr-usykАлександр Усик

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