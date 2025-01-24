Баду Джек готується до поєдинку з Олександром Усиком після обов'язкового захисту титулу.

Баду Джек, 41-річний шведський боксер, який здобув чемпіонські титули в трьох вагових категоріях, продовжує прагнути до нових вершин. У недавньому інтерв'ю стало відомо, що він серйозно розглядає можливість провести бій з Олександром Усиком, одним із найвідоміших боксерів сучасності. Усик - колишній абсолютний чемпіон у першій важкій вазі та нинішній лідер рейтингу pound-for-pound, що робить цю зустріч надзвичайно привабливою для шанувальників боксу. За інформацією Sport Pulse, команда Джека бачить у цьому поєдинку величезний потенціал, пише УНН.

Одним із ключових факторів, що сприяють організації цього бою, є популярність Джека в Саудівській Аравії, де він став справжньою зіркою завдяки співпраці з організацією Riyadh Season. Цю організацію очолює Туркі Аль аш-Шейх, який активно підтримує спортивні заходи в регіоні. Ба більше, нещодавнє рішення WBC про повернення Джека до статусу повноцінного чемпіона створює ще більше можливостей для організації гучної події.

Амер Абдалла, менеджер Баду Джека, розповів про плани свого підопічного: "Після здобуття титулу в третій ваговій категорії в лютому ми почали працювати над новими цілями. Ми серйозно розглядали можливість переходу в бриджервейт, щоб досягти четвертого титулу. Хоча бій за пояс у цій ваговій категорії не відбувся, ми продовжуємо шукати перспективні варіанти. Усик завжди був у нашому списку бажаних суперників, особливо зараз, коли він оголосив про намір повернутися в крузервейт. Це робить потенційний бій надзвичайно цікавим, адже Баду є найтитулованішим боксером у цьому дивізіоні".

Варто зазначити, що Джек і Усик уже зустрічалися на рингу в далекому 2006 році. Тоді на чемпіонаті Європи в Пловдиві українець здобув перемогу. Абдалла високо оцінив майстерність Усика, назвавши його одним із найтехнічніших боксерів сучасності. Він навіть припустив, що Усик міг би вийти переможцем у дев’яти з десяти гіпотетичних боїв проти Тайсона Ф’юрі, що ще раз підкреслює рівень українського чемпіона.

Попри амбіційні плани команди Джека, перш ніж приступити до організації гучного поєдинку з Усиком, йому доведеться захистити свій титул у бою з канадським претендентом Раяном Розіцьки. Цей бій має велике значення, адже WBC просуває Розіцьки до титульного поєдинку з 2021 року. За словами Абдалли, обов’язковий захист титулу - це важливий крок, після якого команда Джека зможе повернутися до обговорення можливих масштабних боїв.

Таким чином, можливий бій між Баду Джеком і Олександром Усиком є не лише спортивною, а й комерційною подією, здатною привернути увагу мільйонів глядачів. Враховуючи популярність боксерів і їхні видатні досягнення, такий поєдинок може стати однією з найяскравіших подій у світі боксу.