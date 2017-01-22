Б.Обама в первый день отпуска отдыхал на поле для гольфа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Так, 44-й президент США Барак Обама, срок полномочий которого истек 20 января, в первый день в качестве рядового гражданина, отправился на площадку для гольфа, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Б.Обама утром приехал в спорт-клуб, который находится в штате Калифорния недалеко от места, где экс-президент остановился со своей женой Мишель. Для игры в гольф Б.Обама выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club, которое считается одним из лучших в штате. Все это время неподалеку от бывшего главы государства находились несколько сотрудников службы безопасности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент США Б.Обама опубликовал прощальное письмо
Владельцем гольф-поля является миллиардер Ларри Эллисон, глава корпорации Oracle. И для того, чтобы стать членом клуба, необходимо приглашение.
Издание напоминает, что Б.Обама уже дважды был замечен за игрой в гольф в этом клубе.
Как сообщал УНН, Б.Обама оставил записку для Д.Трампа в Овальном кабинете.