Б.Обама в первый день отпуска отдыхал на поле для гольфа

Б.Обама утром приехал в спорт-клуб, который находится в штате Калифорния недалеко от места, где экс-президент остановился со своей женой Мишель. Для игры в гольф Б.Обама выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club, которое считается одним из лучших в штате. Все это время неподалеку от бывшего главы государства находились несколько сотрудников службы безопасности.

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Владельцем гольф-поля является миллиардер Ларри Эллисон, глава корпорации Oracle. И для того, чтобы стать членом клуба, необходимо приглашение.

Издание напоминает, что Б.Обама уже дважды был замечен за игрой в гольф в этом клубе.

Как сообщал УНН, Б.Обама оставил записку для Д.Трампа в Овальном кабинете.