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Б.Обама в перший день відпустки відпочивав на полі для гольфу

Б.Обама в перший день відпустки відпочивав на полі для гольфу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Так, 44-й президент США Барак Обама, термін повноважень якого закінчився 20 січня, в перший день в якості рядового громадянина, відправився на площадку для гольфу, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Б.Обама вранці приїхав в спорт-клуб, який знаходиться в штаті Каліфорнія недалеко від місця, де екс-президент зупинився зі своєю дружиною Мішель. Для гри в гольф Б.Обама вибрав 18-лункове поле світового класу Porcupine Creek Golf Club, яке вважається одним з кращих в штаті. Весь цей час неподалік від колишнього глави держави перебували кілька співробітників служби безпеки.

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Власником гольф-поля є мільярдер Ларрі Еллісон, глава корпорації Oracle. І для того, щоб стати членом клубу, необхідно запрошення.

Видання нагадує, що Б.Обама вже двічі був помічений за грою в гольф в цьому клубі.

Як повідомляв УНН, Б.Обама залишив записку для Д.Трампа в Овальному кабінеті.

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