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Азовское море: малоизвестные курорты Донецкой и Запорожской областей сфотографировали в 3D из воздуха

Киев  •  УНН

 • 43402 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В сети появились детализированные 3D-панорамы по Приморску, Урзуфу, а так же по другим курортам Белосарайского залива - Мелекино и Белосарайской косе, которые могут заинтересовать всех любителей Азовского моря и поклонников малоизвестных курортов. Об этом сообщает местное издание Старый Азов, передает УНН.

Для многих туристов места отдыха на Азовском море в Украине до сих пор ограничиваются только самыми известными курортами — такими как Кирилловка, Бердянск и Арабатская Стрелка. Безусловно, популярными их делают благоприятные для отдыха климатические и природные условия, а также развитая курортная инфраструктура. Но немалую лепту в развитие и продвижение данных рекреаций вносит информационная составляющая: наличие качественных обзоров этих курортов и развлекательных объектов расположенных на них, дополненные фото и видео материалами, веб-камеры, виртуальные экскурсии в разных форматах и прочее.

В то же время такие курорты как Приморск, Урзуф, Мелекино и Белосарайская коса, хотя и обладают хорошими природными условиями для отдыха, но для многих отдыхающих остаются неизвестными. Причем часто отталкивает именно информационный вакуум, собравшийся вокруг них: людям не хочется ехать в неизвестность, а понять, что представляют собой курорты на основе скудных сведений в интернете, весьма тяжело.

Впрочем, в последнее время ситуация стала меняться благодаря небезразличным медиа-активистам, которые собственными силами стараются популяризировать малоизвестные курорты. Например, не так давно в сети были запущены новые информационные проекты urzuf.com и primorsk.ua, посвященные отдыху на одноименных курортах. На них освещаются основные вопросы, касающиеся особенностей побережья, инфраструктуры, развлечений, жилья и проезда.
Теперь авторы данных проектов сделали следующий шаг на пути к продвижению “загадочных” рекреаций. Они создали детализированные 3D-панорамы с разрешением 240 мегаписелей, позволяющие собственными глазами увидеть курорты, не выходя из дома.

Это два тура: по Приморску, расположенному в Запорожской области, и по донецкому Урзуфу, включая соседние курортные села Белосарайскую косу и Мелекино.

В рамках виртуальных экскурсий созданы сферические панорамы, полученные благодаря многокодровой аэросъемке с разрешением в 240 мегапикселей. Во время просмотра можно перемещаться по разным точкам тура, приближать и удалять интересующие объекты. При этом 3D-формат создает ощущения присутствия и общую картинку курорта, что позволяет сформировать о нем целостное представление.

Посмотреть новые 3D-туры можно по ссылкам:
https://primorsk.ua/3d/
https://urzuf.com/3d/

Съемки для создания 3D-тура по Приморску и Обиточной косе проводились с высоты от 5 до 500 м над уровнем моря. Он включает 9 сферических панорам с видами популярных мест курорта: центральный пляж и пляж в районе базы отдыха “Аркадия GOLD”, курортный район “Красная Поляна”, территория комплекса “Grand Family” и окрестности, вид на город и на ветряки Приморской ВЭС, пляж в начале Обиточной косы возле базы отдыха “Golden Villa” и две панорамы самой косы, на которых можно рассмотреть особенности ее ландшафта, соленые озера, растительность и виднеющиеся на заднем плане села Набережное и Переслав.

Виртуальный 3D-тур по Урзуфу состоит из 4 панорам: сам Урзуф, Белосарайская коса, Белосарайский маяк и Мелекино.
Панорама Урзуфа снята с высоты 132 м над центральным поселковым пляжем и воссоздает вид на пляж, Азовское море, курортную застройку и виднеющееся на горизонте соседнее село Бабах-Тарама.

Сферическая панорама Мелекино снята с высоты 55 м над пляжем возле базы отдыха “Электрон”. Она дает представление о местных пляжах, вытянутых практически на 8 км, интенсивности курортной застройки и позволяет детально рассмотреть корпуса и территорию баз отдыха и пансионатов.

Точки обзора над Белосарайским маяком и в окончании Белосарайской косы расположены на высоте 215 и 155 м соответственно. Курорт довольно плотно застроен, омывается на западе одноименным заливом, а на востоке — открытым Азовским морем. На панорамах видны пляжи, особенности расположения объектов, можно посмотреть внутреннюю инфраструктуру и даже бассейны на территории баз отдыха.

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