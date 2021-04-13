Азовське море: маловідомі курорти Донецької і Запорізької областей сфотографували в 3D з повітря

Для багатьох туристів місця відпочинку на Азовському морі в Україні досі обмежуються тільки найвідомішими курортами — такими як Кирилівка, Бердянськ і Арабатська Стрілка. Безумовно, популярними їх роблять сприятливі для відпочинку кліматичні і природні умови, а також розвинена курортна інфраструктура. Але чималу лепту в розвиток і просування даних рекреацій вносить інформаційна складова: наявність якісних оглядів цих курортів і розважальних об’єктів розташованих на них, доповнені фото і відео матеріалами, веб-камери, віртуальні екскурсії в різних форматах та інше.

У той же час такі курорти як Приморськ, Урзуф, Мелекіно і Білосарайська коса, хоча і наділені хорошими природними умовами для відпочинку, але для багатьох відпочивальників залишаються невідомими. Причому часто відштовхує саме інформаційний вакуум, який зібрався навколо них: людям не хочеться їхати в невідомість, а зрозуміти, що являють собою курорти на основі мізерних відомостей в інтернеті, досить важко.

Втім, останнім часом ситуація почала змінюватися завдяки небайдужим медіа-активістам, які власними силами намагаються популяризувати маловідомі курорти. Наприклад, не так давно в мережі були запущені нові інформаційні проєкти urzuf.com і primorsk.ua, присвячені відпочинку на однойменних курортах. На них висвітлюються основні питання, що стосуються особливостей узбережжя, інфраструктури, розваг, житла і проїзду.

Тепер автори цих проєктів зробили наступний крок на шляху до просування “загадкових” рекреацій. Вони створили деталізовані 3D-панорами з роздільною здатністю 240 мегапікселів, що дозволяють на власні очі побачити курорти, не виходячи з дому.

Це два тури: по Приморську, розташованому в Запорізькій області, і по донецькому Урзуф, включно з сусідніми курортними селами Білосарайською косою та Мелекіно.

В рамках віртуальних екскурсій створені сферичні панорами, отримані завдяки багатокадровій аерозйомці з роздільною здатністю в 240 мегапікселів. Під час перегляду можна переміщатися по різних точках туру, наближати і видаляти об’єкти, що цікавлять. При цьому 3D-формат створює відчуття присутності і загальну картинку курорту, що дозволяє сформувати про нього цілісне уявлення.

Подивитися нові 3D-тури можна за такими адресами:

• https://primorsk.ua/3d/

• https://urzuf.com/3d/

Зйомки для створення 3D-туру по Приморську і Обіточній косі проводились з висоти від 5 до 500 м над рівнем моря. Він включає 9 сферичних панорам з видами популярних місць курорту: центральний пляж і пляж в районі бази відпочинку “Аркадія GOLD”, курортний район “Червона Поляна”, територія комплексу “Grand Family” і околиці, вид на місто і на вітряки Приморської ВЕС, пляж на початку Обіточної коси біля бази відпочинку “Golden Villa” і дві панорами самої коси, на яких можна переглянути особливості її ландшафту, солоні озера, рослинність і села Набережне і Переслав на задньому плані.

Віртуальний 3D-тур по Урзуф складається з 4 панорам: сам Урзуф, Білосарайська коса, Білосарайський маяк і Мелекіно.

Панорама Урзуфа знята з висоти 132 м над центральним селищним пляжем і відтворює вид на пляж, Азовське море, курортну забудову і сусіднє село Бабах-Тарама, що видніється на горизонті.

Сферична панорама Мелекіно знята з висоти 55 м над пляжем біля бази відпочинку “Електрон”. Вона дає уявлення про місцеві пляжі, витягнуті практично на 8 км, інтенсивність курортної забудови і дозволяє детально розглянути корпуси і територію баз відпочинку і пансіонатів.

Точки огляду над Білосарайським маяком і в закінченні Білосарайської коси розташовані на висоті 215 і 155 м відповідно. Курорт досить щільно забудований, омивається на заході однойменною затокою, а на сході — відкритим Азовським морем. На панорамах видно пляжі, особливості розташування об’єктів, можна подивитися внутрішню інфраструктуру і навіть басейни на території баз відпочинку.