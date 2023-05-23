Азербайджан увеличит экспорт газа в Европу

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"Азербайджан делает очень серьезные шаги по транспортировке своего природного газа на европейские рынки. Объем транспортируемого газа, то есть экспортируемого, с каждым годом растет и будет расти", - говорится в заявлении для прессы по итогам проведения азербайджано-литовского бизнес-форума в Вильнюсе.

Президент отметил, что сейчас Азербайджан является надежным поставщиком в Европу и экспортирует нефть, природный газ, электроэнергию. Также страна в рамках сотрудничества с ЕС планирует экспортировать водород, в том числе "зеленый".

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Алиев напомнил, что в июле 2022 года Европейская комиссия и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере.

"На основе этого меморандума мы должны удвоить наши поставки природного газа в Европу до 2027 года. В 2021 году наши поставки природного газа в Европу составляли 8 миллиардов кубометров, в этом году этот показатель будет равен 12 миллиардам кубометров, а к 2027 году, я думаю, - 20 миллиардам кубометров, а я считаю, что это минимум, потому что потенциал есть", - заявил глава республики.

Также президент Азербайджана заявил, что объемы добычи природного газа растут и вскоре будет объявлено о значительных объемах добычи на одном из крупных месторождений Каспия.

"А инвестиции в возобновляемые источники энергии позволят нам экономить природный газ для экспорта", - добавил он.

По словам главы республики, благоприятная инвестиционная среда Азербайджана позволяет в будущем диверсифицировать экономику и уменьшить зависимость от энергетического сектора.

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