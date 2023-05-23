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Азербайджан збільшить експорт газу до Європи

Азербайджан збільшить експорт газу до Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Азербайджан планує збільшувати обсяги постачання газу до Європи та вийти щонайменше на 20 мільярдів кубометрів до 2027 року.Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу глави республіки.

Цитата 

"Азербайджан робить дуже серйозні кроки з транспортування свого природного газу на європейські ринки. Обсяг газу, що транспортується, тобто експортується, з кожним роком зростає і зростатиме", - йдеться у заяві для преси за підсумками проведення азербайджано-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі. 

Президент зазначив, що наразі Азербайджан є надійним постачальник до Європи і експортує нафту, природний газ, електроенергію. Також країна у рамках співпраці з ЄС планує експортувати водень, у тому числі "зелений". 

Доповнення 

Алієв нагадав, що у липні 2022 року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

"На основі цього меморандуму ми повинні подвоїти наші постачання природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші постачання природного газу до Європи становили 8 мільярдів кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, - 20 мільярдам кубометрів, а я вважаю, що це мінімум, тому що потенціал є", - заявив голова республіки.

Також президент Азербайджану заявив, що обсяги видобутки природного газу зростають і незабаром буде оголошено про значні обсяги добування на одному з великих родовищ Каспію.

"А інвестиції у відновлювані джерела енергії дозволять нам економити природний газ для експорту", - додав він.

За словами голови республіки, сприятливе інвестиційне середовище Азербайджану дозволяє в майбутньому диверсифікувати економіку та зменшити залежність від енергетичного сектора.

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