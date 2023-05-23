Азербайджан збільшить експорт газу до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Азербайджан планує збільшувати обсяги постачання газу до Європи та вийти щонайменше на 20 мільярдів кубометрів до 2027 року.Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу глави республіки.
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"Азербайджан робить дуже серйозні кроки з транспортування свого природного газу на європейські ринки. Обсяг газу, що транспортується, тобто експортується, з кожним роком зростає і зростатиме", - йдеться у заяві для преси за підсумками проведення азербайджано-литовського бізнес-форуму у Вільнюсі.
Президент зазначив, що наразі Азербайджан є надійним постачальник до Європи і експортує нафту, природний газ, електроенергію. Також країна у рамках співпраці з ЄС планує експортувати водень, у тому числі "зелений".
Доповнення
Алієв нагадав, що у липні 2022 року Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.
"На основі цього меморандуму ми повинні подвоїти наші постачання природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші постачання природного газу до Європи становили 8 мільярдів кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, - 20 мільярдам кубометрів, а я вважаю, що це мінімум, тому що потенціал є", - заявив голова республіки.
Також президент Азербайджану заявив, що обсяги видобутки природного газу зростають і незабаром буде оголошено про значні обсяги добування на одному з великих родовищ Каспію.
"А інвестиції у відновлювані джерела енергії дозволять нам економити природний газ для експорту", - додав він.
За словами голови республіки, сприятливе інвестиційне середовище Азербайджану дозволяє в майбутньому диверсифікувати економіку та зменшити залежність від енергетичного сектора.
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