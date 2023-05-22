Вірменія заявила про готовність визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час пресконференції заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови безпеки вірменського населення. Про це інформує УНН, посилаючись на Armenpress.
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"Вірменія визнає 86,6 тис. кв. км Азербайджану і виходячи з того, що Азербайджан готовий визнати 29,8 тисячі кв. км територіальної цілісності Вірменії. 86,6 тисячі кв. км Азербайджану включають і Нагірний Карабах, але слід також зазначити, що ми говоримо про те, що питання прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху має обговорюватися у форматі Баку-Степанакерт", - зазначив він.
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Пашинян також закликав дати міжнародні гарантії безпеки та дотримання прав вірмен Нагірного Карабаху, висловивши стурбованість, що Азербайджан може "продовжити політику етнічних чисток і геноциду із застосуванням сили" щодо вірменського народу.
Крім цього, він повідомив, що між Вірменією та Азербайджаном "спостерігається певна зміна розуміння" щодо можливого мирного договору. Він відзначив, що після переговорів у Вашингтоні сторони почали спілкуватися "більш прямо і відкрито, представляючи свої занепокоєння, причини та підстави для недовіри".
"Виникло багато нюансів, які, можливо, раніше не були настільки помітні сторонам, або принаймні не зафіксовані. Я вважаю стиль розмови найбільшою особливістю вашингтонських переговорів, відбулася дуже пряма розмова. У переговорах речення часто містять багато прихованих смислів, і іноді їх нелегко вгадати. У якийсь момент цих прихованих смислів стало менше, а розмови стали більш зрозумілими. Принаймні, у нас таке враження", – сказав Пашинян.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв 25 травня, проведуть у москві зустріч за посередництва російського диктатора володимира путіна.