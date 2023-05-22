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Вірменія заявила про готовність визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану

Вірменія заявила про готовність визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час пресконференції заявив, що його країна готова визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану за умови безпеки вірменського населення. Про це інформує УНН, посилаючись на Armenpress

Цитата

"Вірменія визнає 86,6 тис. кв. км Азербайджану і виходячи з того, що Азербайджан готовий визнати 29,8 тисячі кв. км територіальної цілісності Вірменії. 86,6 тисячі кв. км Азербайджану включають і Нагірний Карабах, але слід також зазначити, що ми говоримо про те, що питання прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху має обговорюватися у форматі Баку-Степанакерт", - зазначив він.

Деталі

Пашинян також  закликав дати міжнародні гарантії безпеки та дотримання прав вірмен Нагірного Карабаху, висловивши стурбованість, що Азербайджан може "продовжити політику етнічних чисток і геноциду із застосуванням сили" щодо вірменського народу.

Крім цього, він повідомив, що між Вірменією та Азербайджаном "спостерігається певна зміна розуміння" щодо можливого мирного договору. Він відзначив, що після переговорів у Вашингтоні сторони почали спілкуватися "більш прямо і відкрито, представляючи свої занепокоєння, причини та підстави для недовіри".

"Виникло багато нюансів, які, можливо, раніше не були настільки помітні сторонам, або принаймні не зафіксовані. Я вважаю стиль розмови найбільшою особливістю вашингтонських переговорів, відбулася дуже пряма розмова. У переговорах речення часто містять багато прихованих смислів, і іноді їх нелегко вгадати. У якийсь момент цих прихованих смислів стало менше, а розмови стали більш зрозумілими. Принаймні, у нас таке враження", – сказав Пашинян.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв 25 травня, проведуть у москві зустріч за посередництва російського диктатора володимира путіна.

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