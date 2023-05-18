Прем'єр Вірменії та президент Азербайджану зустрінуться у москві за посередництва путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв наступного тижня, 25 травня, проведуть у москві зустріч за посередництва російського диктатора володимира путіна. Про це інформує УНН, посилаючись на вірменський відділ видання Радіо Свобода.
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"Нам надійшла пропозиція російської сторони провести тристоронню зустріч на найвищому рівні 25 травня в Москві за посередництва президента росії, ми цю пропозицію прийняли", - заявив Пашинян.
Контекст
Вірменія та Азербайджан були республіками Радянського Союзу, які здобули незалежність у 1991 році, коли СРСР розпався. Вони двічі воювали через спірні території, в основному через Нагірний Карабах, переважно вірменський регіон всередині Азербайджану.
Десятки тисяч людей загинули під час двох воєн через регіон: одна тривала шість років і закінчилася 1994 року, а друга — 2020 року, яка закінчилася укладеною за посередництва росії угодою про припинення вогню. Але з того часу зіткнення відбуваються регулярно.
Нагадаємо
14 травня, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провели перемовини за ініціативи голови Європейської ради Шарля Мішеля.
"Наш діалог був відвертим, відкритим і орієнтованим на результат. Він був зосереджений на прогресі на шляху нормалізації вірменсько-азербайджанських відносин. Лідери поділяли спільну готовність до миру на Південному Кавказі", - заявив Мішель за підсумками зустрічі.