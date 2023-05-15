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Прем'єр Вірменії та президент Азербайджану досягли прогресу на переговорах у Брюсселі - Мішель

Прем'єр Вірменії та президент Азербайджану досягли прогресу на переговорах у Брюсселі - Мішель

Київ • УНН

 • 851465 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у неділю, 14 травня, провели перемовини за ініціативи голови Європейської ради Шарля Мішеля. Лідери досягли прогресу щодо кількох питань з урегулювання конфлікту, заявив голова Євроради, коментуючи підсумки зустрічі, передає УНН.

Цитата

"Наш діалог був відвертим, відкритим і орієнтованим на результат. Він був зосереджений на прогресі на шляху нормалізації вірменсько-азербайджанських відносин. Лідери поділяли спільну готовність до миру на Південному Кавказі", - заявив Мішель. 

Він наголосив: "Після нещодавніх позитивних переговорів, які відбулися в Сполучених Штатах щодо мирного договору, необхідно зберегти імпульс для здійснення рішучих кроків у напрямку підписання всеосяжної мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном".

Деталі

За його словами, Баку та Єреван "підтвердили свою однозначну прихильність" Алма-Атинській декларації 1991 року та відповідній територіальній цілісності Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км). Остаточна делімітація кордону буде узгоджена шляхом переговорів, зазначив Мішель.

Крім цього, сторони досягли "явного прогресу" в дискусіях, спрямованих на розблокування транспортних та економічних сполучень у регіоні. Зокрема, обговорили відновлення залізничного сполучення до та через Нахічевань, основною територією Азербайджану та його ексклаву - Нахічеванською автономною республікою.

"Позиції з цього приводу наразі дуже зблизилися...  Їх відповідним командам було доручено завершити принципову угоду щодо умов відкриття залізничного сполучення та необхідних будівельних робіт разом із конкретним графіком. Вони також погодилися скористатися підтримкою Всесвітньої митної організації для підтримки цієї роботи", - повідомив голова Євроради.

Він додав, що сторони також домовилися про обмін полоненими, який здійснять "найближчими тижнями", обговорили "важливість активізації роботи щодо зниклих безвісти та з розмінування". За словами Мішеля, Баку та Єреван "продовжили обміни питаннями прав і безпеки" вірмен, які проживають у колишній Нагірно-Карабахській автономній області.

"Я закликав Азербайджан долучитися до розробки позитивного порядку денного з метою гарантування прав і безпеки цього населення в тісній співпраці з міжнародним співтовариством. Я також підняв питання про необхідність прозорого та конструктивного діалогу між Баку та цим населенням", - зауважив голова Євроради.

Мішель повідомив, що прем'єр Вірменії та президент Азербайджану домовилися проводити зустрічі в Брюсселі "так часто, як це необхідно". Лідери знову зустрінуться в Брюсселі в липні, а також зустрінуться із президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем на другому саміті Європейського політичного співтовариства в Кишиневі. 

Нагадаємо

11 травня у районі Нагірного Карабаху навколо Сотської копальні сталося зіткнення між військовими Азербайджану та Вірменії, унаслідок яких повідомляється про загибель азербайджанського бійця та поранення чотирьох вірменських військових.

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