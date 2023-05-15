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Премьер Армении и президент Азербайджана достигли прогресса на переговорах в Брюсселе - Мишель

Киев • УНН

 • 851464 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 14 мая, провели переговоры по инициативе председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Лидеры достигли прогресса по нескольким вопросам по урегулированию конфликта, заявил председатель Евросовета, комментируя итоги встречи, передает УНН.

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"Наш диалог был откровенным, открытым и ориентированным на результат. Он был сосредоточен на прогрессе на пути нормализации армяно-азербайджанских отношений. Лидеры разделяли общую готовность к миру на Южном Кавказе", - заявил Мишель. 

Он подчеркнул: "После недавних позитивных переговоров, которые состоялись в Соединенных Штатах по мирному договору, необходимо сохранить импульс для осуществления решительных шагов в направлении подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном".

Детали

По его словам, Баку и Ереван "подтвердили свою однозначную приверженность" Алма-Атинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Окончательная делимитация границы будет согласована путем переговоров, отметил Мишель.

Помимо этого, стороны достигли "явного прогресса" в дискуссиях, направленных на разблокирование транспортных и экономических сообщений в регионе. В частности, обсудили восстановление железнодорожного сообщения в и через Нахичевань, между основной территорией Азербайджана и его эксклава - Нахичеванской автономной республики.

"Позиции по этому поводу сейчас очень сблизились...  Их соответствующим командам было поручено завершить принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работ вместе с конкретным графиком. Они также согласились воспользоваться поддержкой Всемирной таможенной организации для поддержки этой работы", - сообщил председатель Евросовета.

Он добавил, что стороны также договорились об обмене пленными, который будет осуществлен "в ближайшие недели", обсудили "важность активизации работы по пропавшим без вести и по разминированию". По словам Мишеля, Баку и Ереван "продолжили обмены вопросами прав и безопасности" армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.

"Я призвал Азербайджан присоединиться к разработке позитивной повестки дня с целью гарантирования прав и безопасности этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также поднял вопрос о необходимости прозрачного и конструктивного диалога между Баку и этим населением", - отметил председатель Евросовета.

Мишель сообщил, что премьер Армении и президент Азербайджана договорились проводить встречи в Брюсселе "так часто, как это необходимо". Лидеры снова встретятся в Брюсселе в июле, а также встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на втором саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе. 

Напомним

11 мая в районе Нагорного Карабаха вокруг Сотского рудника произошло столкновение между военными Азербайджана и Армении, в результате которого сообщается о гибели азербайджанского бойца и ранении четырех армянских военных.

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