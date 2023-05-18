Премьер Армении и президент Азербайджана встретятся в москве при посредничестве путина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе, 25 мая, проведут в москве встречу при посредничестве российского диктатора владимира путина. Об этом информирует УНН, ссылаясь на армянский отдел издания Радио Свобода.
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"Нам поступило предложение российской стороны провести трехстороннюю встречу на высшем уровне 25 мая в Москве при посредничестве президента россии, мы это предложение приняли", - заявил Пашинян.
Контекст
Армения и Азербайджан были республиками Советского Союза, которые обрели независимость в 1991 году, когда СССР распался. Они дважды воевали из-за спорных территорий, в основном из-за Нагорного Карабаха, преимущественно армянского региона внутри Азербайджана.
Десятки тысяч людей погибли во время двух войн из-за региона: одна длилась шесть лет и закончилась в 1994 году, а вторая — в 2020 году, которая закончилась заключенным при посредничестве россии соглашением о прекращении огня. Но с тех пор столкновения происходят регулярно.
Напомним
14 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры по инициативе председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
"Наш диалог был откровенным, открытым и ориентированным на результат. Он был сосредоточен на прогрессе на пути нормализации армяно-азербайджанских отношений. Лидеры разделяли общую готовность к миру на Южном Кавказе", - заявил Мишель по итогам встречи.