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Премьер Армении и президент Азербайджана встретятся в москве при посредничестве путина

Киев • УНН

 • 604261 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на следующей неделе, 25 мая, проведут в москве встречу при посредничестве российского диктатора владимира путина. Об этом информирует УНН, ссылаясь на армянский отдел издания Радио Свобода.

Цитата

"Нам поступило предложение российской стороны провести трехстороннюю встречу на высшем уровне 25 мая в Москве при посредничестве президента россии, мы это предложение приняли", - заявил Пашинян.

Контекст

Армения и Азербайджан были республиками Советского Союза, которые обрели независимость в 1991 году, когда СССР распался. Они дважды воевали из-за спорных территорий, в основном из-за Нагорного Карабаха, преимущественно армянского региона внутри Азербайджана.

Десятки тысяч людей погибли во время двух войн из-за региона: одна длилась шесть лет и закончилась в 1994 году, а вторая — в 2020 году, которая закончилась заключенным при посредничестве россии соглашением о прекращении огня. Но с тех пор столкновения происходят регулярно.

Напомним

14 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры по инициативе председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

"Наш диалог был откровенным, открытым и ориентированным на результат. Он был сосредоточен на прогрессе на пути нормализации армяно-азербайджанских отношений. Лидеры разделяли общую готовность к миру на Южном Кавказе", - заявил Мишель по итогам встречи.

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