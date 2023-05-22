Армения заявила о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

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"Армения признаёт 86,6 тыс. кв. км Азербайджана и исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тысячи кв. км территориальной целостности Армении. 86,6 тысячи кв. км Азербайджана включают и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт", - отметил он.

Детали

Пашинян также призвал дать международные гарантии безопасности и соблюдения прав армян Нагорного Карабаха, выразив обеспокоенность, что Азербайджан может "продолжить политику этнических чисток и геноцида с применением силы" в отношении армянского народа.

Кроме этого, он сообщил, что между Арменией и Азербайджаном "наблюдается определенное изменение понимания" относительно возможного мирного договора. Он отметил, что после переговоров в Вашингтоне стороны начали общаться "более прямо и открыто, представляя свои беспокойства, причины и основания для недоверия".

"Возникло много нюансов, которые, возможно, ранее не были столь заметны сторонам, или по крайней мере не зафиксированы. Я считаю стиль разговора самой большой особенностью вашингтонских переговоров, состоялся очень прямой разговор. В переговорах предложения часто содержат много скрытых смыслов, и иногда их нелегко угадать. В какой-то момент этих скрытых смыслов стало меньше, а разговоры стали более понятными. По крайней мере, у нас такое впечатление", – сказал Пашинян.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 мая, проведут в москве встречу при посредничестве российского диктатора владимира путина.