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Армения заявила о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Армения заявила о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Киев • УНН

 • 981595 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время пресс-конференции заявил, что его страна готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии безопасности армянского населения. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Armenpress

Цитата

"Армения признаёт 86,6 тыс. кв. км Азербайджана и исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тысячи кв. км территориальной целостности Армении. 86,6 тысячи кв. км Азербайджана включают и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт", - отметил он.

Детали

Пашинян также призвал дать международные гарантии безопасности и соблюдения прав армян Нагорного Карабаха, выразив обеспокоенность, что Азербайджан может "продолжить политику этнических чисток и геноцида с применением силы" в отношении армянского народа.

Кроме этого, он сообщил, что между Арменией и Азербайджаном "наблюдается определенное изменение понимания" относительно возможного мирного договора. Он отметил, что после переговоров в Вашингтоне стороны начали общаться "более прямо и открыто, представляя свои беспокойства, причины и основания для недоверия".

"Возникло много нюансов, которые, возможно, ранее не были столь заметны сторонам, или по крайней мере не зафиксированы. Я считаю стиль разговора самой большой особенностью вашингтонских переговоров, состоялся очень прямой разговор. В переговорах предложения часто содержат много скрытых смыслов, и иногда их нелегко угадать. В какой-то момент этих скрытых смыслов стало меньше, а разговоры стали более понятными. По крайней мере, у нас такое впечатление", – сказал Пашинян.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 мая, проведут в москве встречу при посредничестве российского диктатора владимира путина.

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