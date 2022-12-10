Азербайджан отправил Украине 45 трансформаторов и 50 генераторов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Азербайджан отправил Украине в качестве гуманитарной помощи 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД Азербайджанской Республики.
Отмечается, что в ответ на запросы, полученные Украиной, для восстановления стабильного снабжения электроэнергией пострадавших районов, Азербайджан направил народу Украины гуманитарную помощь, состоящую из основного электрооборудования.
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«Автоколонна с первой частью из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, предоставленных ОАО «Азерэнержи», сегодня отбыла с территории Гобуского энергетического узла с участием посла Украины в нашей стране и представителей ОАО «Азерэнержи», - говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что для полной доставки гуманитарного груза, общая сумма которого составляет примерно 1 миллион 422 тысячи манатов (более 800 тыс. долл.)., в ближайшие дни планируется отправить вторую автоколонну.
Также отмечается, что общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджанской Республикой в связи с "кризисом" в Украине, уже приблизилась к 30 миллионам манатов (17,5 млн долл.).
«В течение последних 6 месяцев различные организации оказывали гуманитарную помощь населению Украины», - говориться в сообщении.
Так, сообщается, что на медицинскую и социально-психологическую реабилитацию в Азербайджан было привезено 90 украинских детей, пострадавших от войны и потерявших близких. Полностью восстановлена разрушенная в результате боевых действий школа №12 имени Зарифы Алиевой в городе Ирпень, проведены различные мероприятия гуманитарной помощи.
Дополнение
Ранее Минэнерго сообщало, что Азербайджан поможет энергетическому сектору Украины.