Азербайджан поможет энергетическому сектору Украины - Минэнерго

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"Стороны договорились о сотрудничестве для помощи украинскому энергосектору, в частности, по поставкам электротехнического оборудования", - говорится в сообщении.

Детали

Так, ключевое внимание стороны уделили ситуации в украинском энергетическом секторе, учитывая массированные российские ракетные атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

Галущенко подчеркнул, что в результате очередных обстрелов 23 ноября энергетическая система Украины получила повреждения. И что масштабы повреждений достаточно значительны, поэтому очень важна помощь международных партнеров, которые предоставляют материалы и оборудование для проведения восстановительных работ.

Дополнение

Помощь энергосистеме Украины предложили страны ЕС.