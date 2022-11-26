Азербайджан поможет энергетическому сектору Украины - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел телефонный разговор с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, в ходе которого договорились о сотрудничестве для помощи украинскому энергосектору, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
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"Стороны договорились о сотрудничестве для помощи украинскому энергосектору, в частности, по поставкам электротехнического оборудования", - говорится в сообщении.
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Так, ключевое внимание стороны уделили ситуации в украинском энергетическом секторе, учитывая массированные российские ракетные атаки на объекты энергетической инфраструктуры.
Галущенко подчеркнул, что в результате очередных обстрелов 23 ноября энергетическая система Украины получила повреждения. И что масштабы повреждений достаточно значительны, поэтому очень важна помощь международных партнеров, которые предоставляют материалы и оборудование для проведения восстановительных работ.
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Помощь энергосистеме Украины предложили страны ЕС.