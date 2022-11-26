Азербайджан допоможе енергетичному сектору України - Міненерго

Цитата

"Сторони домовилися про співпрацю для допомоги українському енергосектору, зокрема, у постачанні електротехнічного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, ключову увагу сторони приділили ситуації в українському енергетичному секторі з огляду на масовані російські ракетні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Галущенко підкреслив, що внаслідок чергових обстрілів 23 листопада енергетична система України зазнала пошкоджень. І що масштаби пошкоджень досить значні, тому дуже важливою є допомога міжнародних партнерів, які надають матеріали та устаткування для проведення відновлювальних робіт.

Доповнення

Допомогу енергосистемі України запропонували країни ЄС.