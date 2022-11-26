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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Азербайджан допоможе енергетичному сектору України - Міненерго

Азербайджан допоможе енергетичному сектору України - Міненерго

Київ • УНН

 • 1085506 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністр енергетики України Герман Галущенко провів телефонну розмову з міністром енергетики Азербайджану Парвізом Шахбазовим, під час якої домовилися про співпрацю для допомоги українському енергосектору, повідомили у Міненерго, пише УНН.

Цитата

"Сторони домовилися про співпрацю для допомоги українському енергосектору, зокрема, у постачанні електротехнічного обладнання", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, ключову увагу сторони приділили ситуації в українському енергетичному секторі з огляду на масовані російські ракетні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Галущенко підкреслив, що внаслідок чергових обстрілів 23 листопада енергетична система України зазнала пошкоджень. І що масштаби пошкоджень досить значні, тому дуже важливою є допомога міжнародних партнерів, які надають матеріали та устаткування для проведення відновлювальних робіт.

Доповнення

Допомогу енергосистемі України запропонували країни ЄС.

Українські Національні Новини

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