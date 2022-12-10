Азербайджан відправив Україні 45 трансформаторів та 50 генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Азербайджан відправив Україні як гуманітарну допомогу 45 силових трансформаторів та 50 генераторів. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву МЗС Азербайджанської Республіки.
Зазначається, що у відповідь на запити, отримані Україною, для відновлення стабільного постачання електроенергії постраждалих районів, Азербайджан направив народу України гуманітарну допомогу, що складається з основного електроустаткування.
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«Автоколонна з першою частиною з 45 силових трансформаторів та 50 генераторів, наданих ВАТ «Азеренержі», сьогодні відбула з території Гобуського енергетичного вузла за участю посла України в нашій країні та представників ВАТ «Азеренержі», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що для доставки гуманітарного вантажу повністю, загальна сума якого становить приблизно 1 мільйон 422 тисячі манатів (понад 800 тис. дол.), найближчими днями планується відправити другу автоколону.
Також наголошується, що загальна сума гуманітарної допомоги, наданої Азербайджанською Республікою у зв'язку з "кризою" в Україні, вже наблизилася до 30 мільйонів манатів (17,5 млн дол.).
«Протягом останніх 6 місяців різні організації надавали гуманітарну допомогу населенню України», - йдеться у повідомленні.
Так, повідомляється, що на медичну та соціально-психологічну реабілітацію в Азербайджан було привезено 90 українських дітей, які постраждали від війни та втратили близьких. Повністю відновлено зруйновану внаслідок бойових дій школу №12 імені Заріфи Алієвої у місті Ірпінь, проведено різноманітні заходи гуманітарної допомоги.
Доповнення
Раніше Міненерго повідомляло, що Азербайджан допоможе енергетичному сектору України.